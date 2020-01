Šarec razkril, kdaj točno se je odločil za odstop

Premier Marjan Šarec je po odstopu poudaril, da nesoglasje med ministrom za zdravje Alešem Šabedrom in ministrom za finance Andrejem Bertoncljem, ta je prav tako odstopil s položaja, ni vplivalo na njegovo odločitev o odstopu. Kot je dejal, mu je postalo jasno, da so rešitev le predčasne volitve. Zatrdil je tudi, da ne gre za razpad ekipe LMŠ.

Šarec je o svojem odstopu razmišljal že pred nesoglasji med ministroma iz kvote LMŠ o zakonskem predlogu za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Spomnil je, da je ta poslanski, ne vladni zakon. "Pri tem je pomembno, kaj stranke podpirajo in česa ne. Naša stranka to podpira ves čas," je dejal.

Po njegovih besedah je finančni minister povedal svoje zadržke, ki jih je dolžan povedati. "Finančni minister ne sme biti tisti, ki bo kar vse sprejel. Dolžan je na kakšno stvar tudi opozoriti," je, kot poroča STA, prepričan Šarec. Pojasnil pa je, da ti viharji v kozarcu vode ne vplivajo na njegovo odločitev za odstop, ki jo je sprejel že v petek.

Odločil se je že v petek

O ukinitvi dopolnilnega zavarovanja je dejal še, da bi bilo sprejetje aktualnega predloga prva faza, ki bi ji sledilo oblikovanje solidarnostne lestvice plačevanje obveznega pavšalnega prispevka, dodaja STA. Na vprašanje, kdo bo sprejel solidarnostno lestvico, če je vlada padla, oziroma ali ni to skok v prazen bazen, pa je odgovoril: "Zaskrbljeni ste videti, naj vas ne skrbi."

Na vprašanje, zakaj koalicije ni seznanil z odstopom že prej, če se je za to odločil že v petek, pa je Šarec odgovoril, da zato, ker je resen politik. "Nikomur ne razlagam, ker bi potem vso soboto bral, odgovarjal na špekulacije in tako naprej. S tem sem želel tudi pokazati, da se v resni politiki pač sprejme neka odločitev in jo razkriješ takrat, ko jo dokončno sprejmeš. V primerjavi z umikom iz Erbila," je še dejal.

Po tehtnem razmisleku ugotovil, da so rešitev le predčasne volitve

Foto: Ana Kovač Kot je pojasnil, je sicer želel delati še nekaj časa, a mu je po tehtnem, racionalnem razmisleku postalo jasno, da so rešitve samo predčasne volitve. "To sem večkrat omenil tudi v svoji stranki. Seveda smo govorili o teh zadevah. Tudi Brane Golubović in Jerca Korče kot vodilna v poslanski skupini ne zmoreta več toliko napora, kot ga je bilo vloženega za vsako rutinsko zadevo," je povedal Šarec.

Tako je menil, da v tej zasedbi ne morejo izvesti resnih projektov, ki čakajo državo: "Dalo mi je misliti tudi to, da je bil pri proračunu, resoluciji o varnosti, potrjevanju ministrice sklenjen nenačelni pakt Levice in SDS. To me je navdalo z dvomom o možnosti prihodnjega sodelovanja. Ne moremo biti odvisni od tega, kdaj se bo kdo vzdržal, kdaj bo kdo prisoten na seji." Poleg tega je po njegovih besedah težava tudi v tem, da je vsak "hotel iskati svoj prostor pod soncem". Slovenijo lahko po Šarčevem mnenju vodi naprej samo močna, večinska vlada, poroča STA.

Želi si predčasnih volitev

Na vprašanje možnosti, da bi sodeloval v morebitni novi koaliciji, ki bi se oblikovala v tem mandatu, pa je odvrnil, da bi to bilo smešno, oklepanje položaja za vsako ceno, "za vsako ceno biti pri koritu, kot se reče". Kot resen politik je po lastnih besedah vodil vlado, zatem ugotovil, da z njo ne more zadovoljiti ljudi in upravičiti visokih pričakovanj, zdaj pa so na potezi drugi.

Na vprašanje, kakšni bi bili njegovi pogoji za pogovore o sodelovanju s prvakom SDS Janezom Janšo, pa je odgovoril, da bi bilo potrebno marsikaj, predvsem pa ne v tem mandatu. Po njegovih besedah je tudi še "absolutno prezgodaj" za vprašanje, ali je po predčasnih volitvah pripravljen oblikovati vlado z Janševo SDS.

O ponudbi sodelovanja s stranko SMC pa je Šarec ponovil, da je predsedniku SMC Zdravku Počivalšku, s katerim sta o tem tudi govorila, predlagal, da v prvi fazi podpišejo sporazum, ne pa, za zdaj, tudi združitve strank. Šarec namreč meni, da je SMC s Počivalškom dobila bolj operativnega predsednika. "Ponudba je resna, položaj je drugačen kot na evropskih volitvah. Če se bo Počivalšek odločil za to pot, bom vesel. Če ne, pač ne," je dejal. Glede tega, da je to vprašanje bolj za poslance SMC, pa je odgovoril, "da je Počivalšek predsednik SMC, koliko ima moči v stranki, pa je njegova stvar".

"Zadeve bomo samo opazovali"

Ali današnjo Počivalškovo izjavo, da predčasne volitve niso najboljša izbira, razume kot košarico, pa je Šarec odvrnil, da je vsak svoje sreče kovač. "Pri sestavljanju naslednje koalicije v tem mandatu nas ne bo zraven. Zadeve bomo samo opazovali," je zatrdil. Po Šarčevem mnenju je sicer sestava nove vlade v tem mandatu zagotovo realna možnost.

Pri delu svoje vlade je med drugim ponosen na to, da ni strašila ljudi, ampak jim je dala optimizem, da so razbremenili regres, sprejeli oba proračuna, zmanjševali javni dolg. Prav tako je ponosen, da je manjšinska vlada "ne glede na to, da so ji napovedovali, da ne bo nič in da bo razpadla po treh mesecih, vendarle vzdržala 16 mesecev". Zatrdil je, da mu za nič v tem letu in pol ni žal.