Poslanka SMC: Predčasne volitve so mokre sanje premierja v odstopu

Po ponedeljkovem odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade je v ospredju vprašanje, ali bo v nadaljevanju možna sestava nove vlade z oblikovanjem nove večine v parlamentu ali bomo državljani vendarle morali na predčasne parlamentarne volitve. Svoja mnenja o tem, kako bi najlažje prišli do nove vlade, poslanci izražajo tudi na družbenih omrežjih. Poslanka SMC Monika Gregorčič je denimo zapisala, da so predčasne volitve "mokre sanje premierja v odstopu", ključ do njih pa da ima prvak SDS Janez Janša.

Poslanka SMC Monika Gregorčič je danes na družbenem omrežju Twitter glede morebitnih predčasnih parlamentarnih volitev dejala, da so to "mokre sanje premierja v odstopu, zanj zelo boleče pa je, da ima ključ do njih prav Janez Janša (predsednik SDS, op. a.)". Ob tem je še dodala: "Vse se vrača, vse se plača."

Na njen zapis se je v komentarju pod objavo obregnil tudi poslanec SDS Žan Mahnič. Dejal je, da bi lahko v SDS "vse se vrača, vse se plača," dejali tistim, ki pred dvema letoma niso hoteli z njimi v vlado.

Počivalšek: Ne bomo pustili, da na nas vplivajo odločitve s strani

Po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade so vsi predsedniki strank v svojih izjavah bolj ali manj naklonjeni predčasnim volitvam. Izjemo pri tem predstavlja prav SMC, katere članica je Gregorčičeva. Prvak SMC Zdravko Počivalšek je v ponedeljek dejal, da ne vidi potrebe za nove volitve, saj je bilo teh v zadnjem obdobju preveč.

Šarec mu je sicer ponudil možnost sodelovanja, a je Počivalšek dejal, da je odprt za pogovore v vseh smereh, in sicer tako, da bo to v korist ene in druge strani. Dejal je, da želijo v stranki predvsem to, kar je dobro za državo: "Ne mislimo iti ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak naprej." Prek omrežja Twitter je še sporočil, da se bodo v stranki sami odločili, kako naprej, in da ne bodo pustili, da bi nanje vplivale "odločitve s strani".

Novakova za predčasne parlamentarne volitve

K predčasnim parlamentarnim volitvam je med drugim pozvala tudi evropska poslanka in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak. "V danih razmerah je najbolj modro, da ljudje ponovno dobijo priložnost odločanja na volitvah. Slovenija nujno potrebuje stabilno, a hkrati tudi razvojno usmerjeno vlado, saj nas poleg vseh domačih nedokončanih nalog čaka naslednje leto še izjemno pomembno predsedovanje EU. Prihaja čas, ko bo resnično treba postaviti v ospredje interese naše države, saj nas države članice EU zdaj še posebej pozorno spremljajo," je Novakova v ponedeljek zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Novakova danes za komentar o tem, kako sama vidi morebitno povezovanje stranke NSi s SDS pred ali po predčasnih volitvah, če bo do njih na koncu res prišlo, ni bila dosegljiva. Spomnimo, da je bila Novakova pred časom tarča kritik s strani SDS, ker je podprla resolucijo Evropskega parlamenta, v kateri so evropski poslanci poudarili, da se stanje vladavine prava na Madžarskem in Poljskem slabša.

Nekdanja prva dama NSi po zadnjih volitvah kritična do Janše

Glede madžarskega premierja Viktorja Orbana je Novakova takrat dejala, da ostro nasprotuje njegovi izjavi, da Evropska ljudska stranka (EPP) med drugim postaja socialistična, in dodala, da je sprto z zdravim razumom, da tisti, ki kršijo človekove pravice, govorijo o vrednotah EPP. Poslanec SDS Jože Tanko jo je v svojem odzivu na omrežju Twitter označil za "kmetico" na politični šahovnici in ji očital, da ne loči med dejstvi in provokacijami.

Spomnimo, da je Novakova po parlamentarnih volitvah leta 2018 sporočila, da prvaka SDS Janeza Janše ne bo podprla kot mandatarja za sestavo nove vlade. Kot je takrat poudarila, premier ne more biti politik, "ki gradi svojo politiko na delitvah". Glede Janše je takrat še dejala, da je znal svoje partnerje uničevati in da je to tudi ves čas počel.