Maske padajo: poslanec SD ostro nad Šarca

Minil je le en dan in nekdanji partnerji, ki so skupaj v vladi sedeli dobro leto in pol, so odvrgli maske. Tako bi lahko opisali dogajanje v 24 urah po odstopu premierja Marjana Šarca.

Predsednik vlade v odstopu je v jutranjem zapisu na družbenem omrežju Facebook koalicijskemu petorčku očital slabo podporo v parlamentu in da želijo prikazati njegov odstop kot posledico odstopa ministra. "Pri toliko zamenjanih ministrih pa to res ne more biti glavna težava. Za učinkovito delovanje vlade bi moral narediti temeljito rekonstrukcijo ministrske ekipe," je med drugim zapisal Šarec.

Nemec: Dobili smo drugega Janšo

Žogico je Šarcu že vrnila poslanka SMC Monika Gregorčič, zdaj pa je "napadel" še poslanec SD Matjaž Nemec.

"Želeli smo prvega med enakimi. Dobili smo drugega Janšo. Kdo bo sploh še želel v vlado s Šarcem," je zapisal na Twitterju.

Nemec se je obregnil tudi ob Šarčev stavek, da je naredil, kar je lahko, s 13 poslanci. "Krajčič, Fakin, Kirn, Urlep, (Dragonja), Bertoncelj, Šabeder itd. Vsi iz kvote LMŠ. Vsi so odšli. Vsi zaradi nesporazumov s Šarcem. On pa, da so krivi drugi, ker da on ima le 13 poslancev."

