Vlom v Mariboru: lastnika hiše škodoval za okoli 10 tisoč evrov

Včeraj med 18.30 in 20.20 je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Maribora, in sicer je s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi okno ter vstopil v objekt.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je storilec iz notranjosti odtujil gotovino in nakit. Z dejanjem je oškodoval lastnika za okoli deset tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo.