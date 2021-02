Nove podrobnosti tragedije v Oplotnici: ženo umoril med spanjem

V hiši v Zlogoni Gori pri Oplotnici so v torek zjutraj našli mrtvo žensko. Policisti so takrat sporočili, da je pokojna umrla nasilne smrti. Danes so na policiji potrdili informacije, da je 76-letnico umoril njen 77-letni mož, s katerim sta še donedavno živela ločeno. Po vsej verjetnosti je 77-letnik svojo soprogo z nožem umoril med spanjem. Po dogodku je zapustil hišo in sedel v vozilo ter se po vsega okoli 500 metrov z avtomobilom zaletel v drevo. Hudo poškodovan se je peš vrnil nazaj v hišo. Motiv za umor še ni znan.

Na mariborski policijski upravi pojasnjujejo, da so 76-letno žensko v stanovanjski hiši v Zlogoni Gori pri Oplotnici mrtvo našli svojci. Policista iz Slovenske Bistrice sta malo pred prihodom do hiše opazila prazen osebni avto, ki je bil udeležen v prometni nesreči. V spalnici sta našla 76-letnico, ki ni kazala znakov življenja. Ekipa nujne medicinske pomoči, ki je kasneje prišla na kraj dogodka, je lahko zgolj potrdila smrt ženske.

Mož je pokojno verjetno umoril med spanjem

Ekipa nujne medicinske pomoči je na kraju dogodka oskrbela tudi 77-letnega moža pokojne, za katerega so policisti ugotovili, da je bil kot voznik udeležen v prometni nesreči in so ga izsledili v neposredni bližini kraja dejanja. Zaradi hudih telesnih poškodb so moškega z reševalnim vozilom odpeljali v mariborsko bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Za pokojno je dežurni preiskovalni sodnik odredil sodno obdukcijo, ogled kraja kaznivega dejanja pa je kasneje prepustil policiji.

Policisti so ugotovili, da je moški v torek okoli 5.15 z nožem umoril svojo ženo. Možje v modrem domnevajo, da je to storil, medtem ko je žrtev spala. Nož je moški pustil na kraju dogodka, nakar je sedel v vozilo in po okoli 500 metrih vožnje iz neznanega vzroka z vozilom zapeljal z vozišča ter z njim čelno trčil v drevo. Ob tem se je hudo telesno poškodoval. Peš se je nato vrnil nazaj na kraj kaznivega dejanja, kjer so ga policisti tudi izsledili.

Policisti v preteklosti večkrat posredovali pri paru

Policisti so ugotovili, da sta se zakonca zaradi nesoglasij pred približno petimi leti razšla in zaživela ločeno. Policija je v preteklosti v njuni zakonski skupnosti, ko sta še živela skupaj, večkrat posredovala, in sicer zaradi kršitev javnega reda in miru. V dveh ločenih primerih sta bili zoper moškega podani tudi dve kazenski ovadbi zaradi suma nasilja v družini in povzročitve lahke telesne poškodbe. V obeh primerih sta bila moškemu izrečena ukrepa prepovedi približevanja, veljavnost zadnjega je potekla leta 2013.

Moški se je prejšnjo sredo vrnil k preminuli. V intenzivni kriminalistični preiskavi policisti še vedno preverjajo okoliščine in motiv za storjeno kaznivo dejanje. Za kaznivo dejanje umora je predpisana kazen zapora najmanj petnajstih let, so sporočili s Policijske uprave Maribor.