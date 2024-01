Vlada zamaknila selitev mladoletnikov brez spremstva na novo lokacijo

Mladoletne begunce, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva in jih je urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov naselil v dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna, bodo namreč selili. Zaradi povečanih potreb šole so v uradu poiskali drugo lokacijo in v ta namen preurejajo stavbo v Postojni.

V skladu z veljavno uredbo o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva bi se morala nastanitev, oskrba in obravnava mladoletnikov brez spremstva v prenovljeni stavbi začeti izvajati najpozneje 1. februarja. A je zaradi nedokončanih del v objektu, ki je bil izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb, prišlo do zamika.

Vlada je zdaj s spremenjeno uredbo ta rok podaljšala do 1. aprila. V vmesnem času ostajajo mladoletniki brez spremstva nastanjeni v postojnskem dijaškem domu, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov je sicer novo lokacijo v Postojni našel v izpraznjeni stavbi nekdanje postojnske enote Primorja, ki ima novega lastnika. Na novo lokacijo bi jih lahko nastanili do 70.