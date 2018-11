Vlada sprejela predlog zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže

Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Kot so prek Twitterja sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, zakon rešuje varnostni, sanitetni in okoljski izziv nakopičene odpadne embalaže.

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom Jureta Lebna je v predlogu zakona zapisalo, da tako pri odpadni embalaži kot pri odpadnih nagrobnih svečah prevzem in obdelavo zagotovi država.

Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo zadolženo ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

Minister za okolje in prostor Jure Leben verjame, da je zastavljena pot interventnega odvoza prava, čeprav pričakuje, da se bo del kapitala rešitvam uprl in bodo "kakšne stvari šle tudi na sodišče".

Država bo sicer imela v skladu z zakonom pravico in dolžnost od družb za ravnanje z odpadki oz. nosilcev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami zahtevati vračilo stroškov interventnega odvoza. In prav tu se po Lebnovih besedah v javnosti pojavijo pomisleki, ki pa jih sam zavrača.

"Država mora vsaj poskusiti izterjati denar nazaj od podjetij, ki so zadolžena za urejanje področja odpadne embalaže. Kot minister sem odgovoren do državljank in državljanov, do tistih, ki reciklirajo, ki dnevno pazijo, da ščitimo našo zeleno Slovenijo. Državni proračun je od vseh nas, zakaj bi državljanke in državljani plačevali za nekaj, kar bi se po sistemu moralo že izvajati," se je vprašal.

"Na takšno izsiljevanje ne morem pristati"

Drugo odprto vprašanje je vprašanje primernosti cene odvoza odpadne embalaže pri največ 120 evrih na tono. "Ko smo pripravljali idejo rešitve znotraj ministrstva, smo pridobili kar nekaj informativnih ponudb, ki so bile veliko cenejše od 120 evrov. Ko pa smo javno povedali, da bomo zagotovili še dodaten denar in zadeve urejali tudi z uredbo, so cene poskočile, nekatere do 200 evrov," je povedal Leben.

"Na takšno izsiljevanje ne morem pristati," je dejal minister in izrazil prepričanje, da je rešitve mogoče izpeljati v zastavljenih okvirnih cenah.

Predvidena je obravnava po nujnem postopku

Na ministrstvu za okolje in prostor so za zakon predvideli obravnavo po nujnem postopku, državni zbor naj bi ga obravnaval na decembrski seji.