Vlada: Prejšnji premier Šarec ravnal nevestno in zavajal javnost #video

Premier Marjan Šarec v odstopu je ravnal nevestno in zavajal javnost, prejšnjega premierja ostro obtožuje vlada. V danes objavljenem vladnem poročilu je zapisano, da je Šarčeva vlada pustila prazna skladišča, kjer tako rekoč ni bilo nobene zaščitne opreme. Zapisali so celo: "Zaradi prepočasnega odziva vlade Marjana Šarca Slovenija v kritičnih trenutkih ni pravočasno naročila in vsaj minimalno preskrbela zadostne količine zaščitne opreme." Obsežno poročilo, katerega objavo je vlada napovedovala že prejšnji teden in ki vsebuje podatke, kaj vse je bilo kupljeno in po kakšnih cenah, je zdaj v celoti dostopno javnosti in ga lahko preberete na koncu članka. Za odziv na očitke smo prosili nekdanjega premierja. Objavili ga bomo, ko ga prejmemo.

Vlada je danes le objavila končno poročilo o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji spopad z epidemijo. Poročilo na 83 straneh, ki ga je vlada sicer potrdila na torkovi seji, med drugim razkriva, da je bilo 13. marca, ko je prisegla aktualna vlada, v skladiščih blagovnih rezerv na voljo le 3.210 mask FFP3, 76.700 različnih kirurških mask, 1.725.190 različnih vrst rokavic, 3.630 kombinezonov in 4.900 kilogramov dezinfekcijskih sredstev v različnih pakiranjih.

"Oprema ni zadoščala niti za nekajdnevno zaščito zdravstvenih delavcev, kaj šele ostalih, ki so bili neposredno izpostavljeni tveganju okužbe (npr. v domih za ostarele ali v zdravniških ustanovah, kjer je virus izbruhnil)," piše v poročilu, ki ga je vlada že posredovala v državni zbor, predala pa ga bo tudi policiji.

Šarčeva vlada podcenjevala pandemijo

Vlada ugotavlja, da je Šarčeva vlada podcenjevala epidemijo in opustila dolžno ravnanje, saj medicinske opreme ni uvrstila med osnovna sredstva. V poročilu so zapisali: "Marjan Šarec kot predsednik vlade v odstopu je očitno nevestno ravnal v službi in zavestno kršil 4. člen Zakona o blagovnih rezervah (ZBR), saj vladi kljub opozorilu Sveta EU in zdravniške zbornice ni predlagal, da se zaščitna oprema, potrebna pri spopadanju z epidemijo covid-19, uvrsti v blago osnovne preskrbe in da se zaloge zaradi grozeče epidemije bistveno povečajo.

Še več. Predsednik vlade Marjan Šarec je zavajal slovensko in širšo javnost ter zdravstvene in druge institucije z izjavami, češ da ima Slovenija dovolj zalog ter da ima pripravljen celovit načrt za primer izbruha epidemije koronavirusa, ki ga bo vlada aktivirala v primeru potrebe. Takšnega načrta ob primopredaji vladnih poslov 13. marca novi vladi ni predal ne Marjan Šarec ne kdorkoli od pristojnih ministrov."

Vlada ostala pasivna

Vlada izpostavlja, da je Slovenija mejna država z Italijo, kjer je bil največji epicenter covid-19 v Evropi in kjer so že 22. februarja odredili izolacijo desetih mest zaradi epidemije.

"Kljub temu, da mejimo z Italijo, da Slovenci v času šolskih počitnic množično odhajamo na smučanje v Italijo in da je tako obstajala velika nevarnost širjenja virusa iz Italije, Marjan Šarec kot predsednik vlade ni zagotovil, da bi vlada pravočasno sprejela ustrezne ukrepe za omejitev prenosa in razširitve virusa oziroma bolezni covid-19 (kot je to storila v tistem času že večina sosednjih držav), kar bi vlada bila glede na določila 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) dolžna storiti," je prepričana trenutna vlada.

Medtem ko je večina držav članice EU ob začetku širjenja virusa in izbruhu epidemije uvedla nadzor potnikov, ki so prihajali iz rizičnih držav, zlasti iz Kitajske in Italije, in na tak način zajezila širjenje epidemije, pa je Šarčeva vlada ostala pasivna.

Šarčevo ravnanje vsebuje elemente kaznivega dejanja

Prav tako bi morala Šarčeva vlada v skladu z določili 39. člena ZNB na predlog predsednika vlade ali sveta za nacionalno varnost sprejeti odredbo, s katero bi določila pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost širjenja nevarne nalezljive bolezni covid-19, in za prihod iz teh držav. Tega Šarec ni hotel pravočasno sklicati, saj mu tega po navedbah veleposlanika Jelka Kacina ni dovolil državni sekretar Damir Črnčec, v poročilu pojasnjuje vlada.

"Z zavestno kršitvijo določbe tega zakona je Marjan Šarec kot predsednik vlade, čeprav je vedel, da lahko zaradi tega nastane škoda na zdravju ljudi kot javni dobrini, in je ta škoda, kot je splošno znano, glede na število obolelih in umrlih res nastala, očitno nevestno ravnal v službi. Njegovo ravnanje oziroma opustitev dolžnega ravnanja vsebuje tako tudi elemente kaznivega dejanja po 177. členu Kazenskega zakonika," navaja poročilo.

Poročilo razkriva, da je skupno v domovih za starejše za covid-19 obolelo 442 oseb. Od tega 310 oskrbovancev in 133 zaposlenih. Največ smrti je bilo prav med to populacijo.

"Takšnih razmer v zgodovini še ni bilo"

Poročilo govori tudi o akutnem pomanjkanju mask ob razglasitvi pandemije, kar je predstavljalo težavo za vse države sveta. Kitajska kot največji proizvajalec mask in druge zaščitne opreme je bila takrat še v primežu svoje epidemije in proizvodnja niti približno ni zadoščala za kritje domačih potreb in potreb tujine. Zakon ponudbe in povpraševanja je povzročil strm porast cen teh dobrin.

Foto: Twitter "Vlade vseh držav so bile pod hudimi pritiski, zato so, soočene z nujnostjo pridobitve opreme, pristajale na praktično kakršnekoli pogoje, ki so jih postavljali proizvajalci zaščitne opreme. Vse države so se odpovedale javnim razpisom za nakupe mask, saj bi procedure trajale predolgo. Posli so se sklepali v trenutku, saj kupec ni imel časa, da se odloči, in je bil, v kolikor je želel priskrbeti dobavo, primoran sprejeti ceno (včasih tudi kvaliteto), ki jo je zahteval dobavitelj. Zato bi bilo dogajanje na trgu nabave mask težko opisati drugače kot popoln kaos in nastanek izrednih razmer. Takšnih, ki jih v zgodovini še ni bilo," opozarjajo.

Ogoljufanih je bilo več držav

Tako poročilo navaja primer, ko je Nemčija sredi marca sklenila pogodbo z dvema podjetjema v Zürichu in Hamburgu za nabavo 15 milijonov evrov vrednih zaščitnih mask. Država je izvedla nakazilo v višini 1,5 evra za masko, vendar maske nikoli niso prispele.

V Stuttgartu so prav tako izvedli predplačilo za dobavo zaščitnih mask tipa FFP2 v višini 700 tisoč evrov (2,33 evra za masko), vendar maske niso bile dostavljene, zato se je podjetje obrnilo na državni urad kriminalistične policije.

Tudi Finska je vnaprej plačala zaščitne maske v višini 4,9 milijona evrov, vendar so ob prevzemu zaščitnih mask ugotovili, da ne ustrezajo dogovorjenim standardom za uporabo v bolnišnici.

Podjetje v Hongkongu je bilo prav tako žrtev prevare, potem ko je nakazalo 2,4 milijona evrov za dobavo zaščitnih mask, ki jih nikoli ni prejelo.

Ob tem je vlada v poročilu zapisala, da so se tudi slovenski dobavitelji srečevali s poskusi zlorab, vendar državni proračun pri tem ni bil oškodovan, saj zavod za blagovne rezerve oz. država ni izvajala predplačil za nabavo zaščitne opreme brez ustreznega zavarovanja.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.