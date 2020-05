Američani: Slovenija je zgodba o uspehu v boju proti koronavirusu

Newyorško medijsko podjetje Vox je uvrstilo Slovenijo med spregledane zgodbe o uspehu v boju proti pandemiji koronavirusa, kamor prišteva še Vietnam, Islandijo, Jordanijo in Grčijo. Vse te države so izvajale podobne ukrepe, ki so jim doslej pomagali zajeziti pandemijo.

"Vlade od Slovenije do Islandije so ukrepale zgodaj z zapiranji meja, navodili prebivalstvu, naj ostanejo doma, s testiranji in sledenji, osamitvijo bolnih, vzpodbujanjem družbene distance in preventivnimi ukrepi, kot je nošenje mask, ter poštenim komuniciranjem z javnostjo. Te intervencije so zajezile število okužb in smrti, dovolile odpiranje šol in poslov ter vračanje občutka normalnosti v vsakdanje življenje. Nekatere med njimi sedaj poročajo, da ni novih bolezni ali smrti," poročanje Voxa povzema STA.

Dosežki omenjenih držav so za ameriško podjetje impresivni tudi glede na to, kako zelo so si različne med seboj. Grčija je v EU, ki je svetovno žarišče, vendar se je izognila najhujšemu, čeprav je turistična država. Vietnam ima veliko mejo s Kitajsko in omejene finančne vire, ampak se je prav tako izognil velikemu izbruhu, povzema STA.

Majhen izbruh v Sloveniji je prav tako impresiven zaradi tega, ker gre za naraščajočo turistično destinacijo, ki je na meji z enim od evropskih epicentrov izbruha Italijo.

"Njen uspeh v glavnem izvira iz zgodnjega zapiranja, uvedbe karantene za bolne in velikodušne vladne porabe. Prvi primer so odkrili 4. marca in slovenski uradniki so potrebovali okrog dva tedna, da zaprejo šole in posle ter ustavijo javni prevoz. Vlada je tudi dala tri milijarde evrov - šest odstotkov nacionalnega BDP - državljanom in podjetjem, da preživijo zaprtje," še piše Vox in ob tem dodaja, da je pretekli teden nekaj sto ljudi kljub temu protestiralo proti desnosredinski vladi zaradi striktnih politik.