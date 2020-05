Vladno poročilo: Šarčeva vlada je opustila dolžno ravnanje

Vlada bo danes objavila čistopis poročila o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji spopad z epidemijo novega koronavirusa. Poročilo je vlada sicer potrdila na torkovi seji, vendar podrobnosti ni razkrila. Danes bodo znane tudi prve analitične ocene nacionalne raziskave o razširjenosti covid-19.

Poročilo, ki ga je vlada sprejela v torek, po poročanju Nove24TV med drugim vključuje podatke, koliko je bilo 13. marca, ko je prisegla aktualna vlada, na razpolago mask, zaščitnih rokavic, zaščitnih oblek in dezinfekcijskih sredstev. Po navedbah omenjene televizije v poročilu tudi ugotavljajo, da je prejšnja vlada pod vodstvom Marjana Šarca podcenjevala epidemijo in opustila dolžno ravnanje, saj medicinske opreme ni uvrstila med osnovna sredstva.

Vlada se je na torkovi seji seznanila tudi z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami nacionalne raziskave o razširjenosti covid-19, ki bo podlaga za nadaljnje sproščanje ukrepov. Podrobnosti bo vodja raziskave Miroslav Petrovec predstavil na vladni novinarski konferenci.

Slovenska populacija slabo prekužena, pripraviti se je treba na morebitni drugi val

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v torek za Radio Slovenija razkril osnovno ugotovitev raziskave, in sicer da je s 95-odstotno verjetnostjo prekuženost prebivalstva z novim koronavirusom nekje med dvema in štirimi odstotki, kar je relativno malo. V raziskavi so namreč pri 1.368 odvzetih vzorcih po navedbah Televizije Slovenija potrdili 40 okužb. Kot je povedal vladni govorec Jelko Kacin, to pomeni, da je slovenska populacija še slabo prekužena in da se moramo pripraviti na morebitni drugi val okužb.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v torek za Radio Slovenija povedal, da je s 95-odstotno verjetnostjo prekuženost prebivalstva z novim koronavirusom nekje med dvema in štirimi odstotki, kar je relativno malo. Foto: STA

Medtem bodo danes na ministrstvu za izobraževanje s predstavniki vzgojno-izobraževalnih ustanov nadaljevali usklajevanja navodil ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, ki je predvideno za 18. maj. Ministrica Simona Kustec bo po napovedih danes na novinarski konferenci predstavila ukrepe ob ponovni uvedbi treningov registriranih športnikov.