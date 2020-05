Prekuženih naj bi bilo do 84 tisoč prebivalcev Slovenije

Predstavitev rezultatov vseslovenske raziskave o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji bo sicer, kot kaže, v sredo. Najprej so pristojni napovedovali, da bodo rezultate javnosti predstavili v ponedeljek, nato so predstavitev prestavili na danes.

Dopoldne pa je vladni govorec Jelko Kacin dejal, da analiza rezultatov še ni končana in da bodo rezultate javnosti predstavili v sredo. Še prej se mora danes popoldne z njimi seznaniti vlada. Kacin je sicer včeraj dejal, da so "podatki o tem, koliko je prekuženih v Sloveniji, večji od pričakovanja". Več v članku "Podatki o prekuženih so večji od pričakovanja".

Zvečer je zdravstveni minister Tomaž Gantar za nacionalni radio razkril malce več o rezultatih raziskave. Dejal je, da je "s 95-odstotno verjetnostjo prekuženost nekje med dvema in štirimi odstotki oseb". Dodal je še, da je to relativno malo.

Od 42 tisoč do 84 tisoč prebivalcev je prebolelo bolezen

V Sloveniji po zadnjih podatkih statističnega urada živi 2.095.861 ljudi. Glede na rezultate raziskave, o katerih je govoril Gantar, je bolezen covid-19 prebolelo od 41.917 (dva odstotka) do 83.834 (štirje odstotki) prebivalcev Slovenije.

Številke so precej višje od uradno potrjenih primerov, saj je po zadnjih podatkih v Sloveniji od začetka epidemije za novo boleznijo zbolelo 1.445 ljudi, umrlo jih je 98.

Foto: Getty Images

Od rezultatov odvisno rahljanje ukrepov

Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je za STA dejala, da si lahko 18. maja obetamo še en sklop rahljanja ukrepov, kot sta odprtje večjih trgovin in postopno sproščanje turizma, če bodo rezultati raziskave pokazali, da je v državi sorazmerno malo novega koronavirusa. Poudarila pa je, da razglasitev konca epidemije ni odvisna od raziskave. To bi bilo po njenih besedah mogoče le, če kar nekaj časa ne bi bilo novih okuženih in bi tudi padalo število hospitaliziranih bolnikov, piše STA.

Malo aktivnih okužb

Raziskava se je začela 20. aprila, testirali pa so 1.368 ljudi in v brisu po zdaj znanih podatkih virus našli le pri dveh osebah. Pri eni od teh je bila sicer okužba diagnosticirana že pred enim mesecem.

Poleg odgovora na vprašanje, koliko ljudi je okuženih, bo raziskava kot ena od prvih na svetu dala tudi odgovor na vprašanje, koliko jih je bolezen covid-19 že prebolelo. Preiskovancem so namreč vzeli tudi krvne vzorce, v katerih so iskali protitelesca. In prav o tem delu raziskave sta govorila Kacin in Gantar, ko sta omenjala rezultate o prekuženih. Domneva se namreč, da so tisti, ki so bolezen preboleli, vsaj za nekaj časa prekuženi.

Od tri tisoč povabljenih se je odzvalo 1.368 ljudi

Raziskavo vodi inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, pri čemer sodeluje z več različnimi partnerji. V vzorcu, ki ga je pripravil statistični urad v sodelovanju s fakulteto za družbene vede, je naključno izbranih tri tisoč prebivalcev vseh starosti s 300 območij v Sloveniji. V vsakem območju so izbrali deset ljudi.

Od tri tisoč povabljenih se je odzvalo 1.368 ljudi. Ena od njih je tudi 27-letna Mariborčanka Irena Vertuš. Kako so ji odvzeli vzorec, lahko pogledate v spodnjem videu.

Z raziskavo želijo odgovoriti na vprašanja:



1. Koliko ljudi v Sloveniji je v tem trenutku aktivno okuženih z virusom sars-cov-2?

2. Kolikšen delež med njimi je asimptomatskih in sploh ne vedo, da so okuženi?

3. Koliko ljudi v Sloveniji je prišlo v stik z virusom sars-cov-2 in bolezen covid-19 že prebolelo?

Le še nekaj držav na svetu s podobno raziskavo

Slovenija je med prvimi državami na svetu s takšno raziskavo. Podobni raziskavi o razširjenosti bolezni so opravili le še v Avstriji in na Islandiji, le da so tam preiskovali le, koliko je aktivnih okužb. Več o tem, kaj sta pokazali raziskavi v Avstriji in na Islandiji, v članku Pred slovenskim testiranjem: kaj so ugotovili v Avstriji in na Islandiji.

Na Češkem se medtem nadaljuje raziskava, ki bo prav tako kot slovenska odgovorila tudi na vprašanje, koliko ljudi je bolezen že prebolelo.

Študija: Število okuženih v Nemčiji desetkrat višje od uradnih številk

V Nemčiji so izvedli študijo, ki je proučevala izbruh bolezni v mestu v Severnem Porenju-Vestfaliji. Kot so ugotovili, bi bilo lahko v Nemčiji število okuženih z novim koronavirusom več kot desetkrat višje od uradnega števila potrjenih primerov. Ugotovili so tudi, da je vsak peti okuženi brez simptomov, piše STA.

Raziskovalci univerze v Bonnu so pod drobnogled vzeli kraj Gangelt, eno od žarišč epidemije, kjer je širjenje okužb izbruhnilo po lokalnem karnevalu, ki se ga je udeležil tudi okuženi par. Opravili so pogovore in testirali 919 ljudi iz 405 gospodinjstev.

Prek testov tako na okužbo kot protitelesa so ugotovili, da se je v kraju okužilo 15 odstotkov prebivalcev, stopnja smrtnosti pa je bila 0,37-odstotna.

Na podlagi tega deleža in števila vseh smrtnih primerov v državi, približno 6.700, študija ocenjuje, da se je v Nemčiji skupno okužilo 1,8 milijona ljudi, več kot desetkrat več od uradnih podatkov. Nemčija ima sicer nekaj več kot 160 tisoč potrjenih primerov okužb.

Zelo pomembna je tudi ugotovitev, da je delež okuženih brez bolezenskih znakov dosegel 22 odstotkov.

Študija, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, sicer še ni bila deležna recenzije drugih znanstvenikov, še piše STA.

