Trump spet tarča kritik, ker zavrača zaščitne maske

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek obiskal tovarno podjetja Honeywell v Arizoni, ki zaradi epidemije novega koronavirusa zdaj izdeluje medicinske maske. Osebno jih sicer ni preizkusil. Med obiskom, ki je spominjal na predvolilno zborovanje, so mu zavrteli pesem Guns 'N' Roses z naslovom Live and Let Die (sl. Živi in pusti umreti).

V ZDA je do torka zvečer za boleznijo covid-19 umrlo več kot 71 tisoč ljudi, z novim koronavirusom pa se je okužilo več kot 1,2 milijona prebivalcev. Trump je že aprila zagotovil, da mask ne bo nosil, čeprav tudi ameriška prva dama Melania Trump v javnosti promovira uporabo mask.

Trump deležen kritik, ker ni nosil zaščitne maske

V tovarni Honeywella se je Trump sprehajal in govoril z delavci pod opozorilnimi tablami za nošenje mask. Pozival je k odpravljanju ukrepov proti novemu koronavirusu, razlagal o svoji volilni zmagi v Arizoni leta 2016, kjer mu ankete sicer trenutno napovedujejo poraz na novembrskih predsedniških volitvah. Trump je bil nazadnje v Arizoni februarja, ko je zagotavljal, da bo novi koronavirus uničilo aprilsko vreme.

Potem ko se je nanj vsul plaz kritik, je ameriški podpredsednik Mike Pence v javnosti začel nositi zaščitno masko. Foto: Reuters

Trumpovo zavračanje mask je sprožilo kritike, ki jih je bil pred tednom dni deležen tudi ameriški podpredsednik Mike Pence, ko je obiskal kliniko Mayo v Minnesoti. Pence na omenjenem obisku edini ni nosil maske in je kasneje trdil, da se ni zavedal potrebe po tem, ker nima koronavirusa. V nedeljo je nato priznal, da je naredil napako, kar je za člana Trumpove vlade izjemno redko.

Nošenje ali zavračanje mask v ZDA sicer zdaj postaja nova politična delitev na demokrate in republikance. Drugi vse bolj menijo, da je pandemija koronavirusa lažni preplah, demokrati pa z maskami nimajo težav. Po ZDA sicer posamezni guvernerji že odpravljajo ukrepe proti novemu koronavirusu, ki so jih začeli uvajati marca. Vsaka zvezna država to dela po svoje, znanstveniki pa še naprej svarijo, da bo to pripeljalo do naraščanja okužb in smrti.

V New Yorku upad števila okužb, smrti in hospitalizacij

Število okužb, smrti in hospitalizacij medtem v najbolj prizadeti državi New York upada. Guverner Andrew Cuomo kljub temu še vedno ohranja ukrepe za zajezitev širjenja virusa. V omenjeni zvezni državi je 321 tisoč okuženih in 25 tisoč mrtvih. V ponedeljek je za boleznijo covid-19 umrlo le 230 ljudi, število novih hospitalizacij pa je padlo za 659 na trenutno skupaj 9.600.

Država New York je začela sodelovati s Fundacijo Billa in Melinde Gates pri izdelavi načrta za to, kako bi lahko potekali izobraževalni procesi v novi realnosti koronavirusa. Šole bodo do konca letošnjega šolskega leta zaprte, načrt pa bo prišel prav za prihodnje šolsko leto. V mestu New York so sicer medtem začeli izvajati redno vsakodnevno popolno čiščenje vlakov podzemne železnice. Komentatorji že ocenjujejo, da bodo vlaki čisti kot še nikoli v zgodovini, poroča STA.