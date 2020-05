Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjem času, ko večina ljudi ve, da je nošenje mask pomembno za naše zdravje in varnost drugih, se nekateri na pravila očitno požvižgajo. Zgornji posnetek prihaja iz ZDA, prikazuje pa moškega, ki si je po tem, ko ga je prodajalka v trgovini opozorila, da mora v zaprtem prostoru nositi zaščitno masko, nos obrisal kar v njen rokav.

Policija v Michiganu je v ponedeljek pridržala moškega, ki se je po trgovini sprehajal brez zaščitne maske. Potem ko ga je zaposlena opozorila na spoštovanje pravil, si je v znak protesta nos obrisal kar v njen rokav.

Moški je po incidentu zapustil trgovino, so pa njegovo dejanje zabeležile varnostne kamere. Policisti so moškega z objavo posnetka uspešno našli in ga aretirali. Kakšne sankcije mu grozijo, ni znano.