Na javni prevoz z glavo v mehurčku? #video

Potem ko so mestne oblasti v Berlinu odločile, da je mogoče javni prevoz uporabljati le s pokritimi usti in nosom, se je nemški umetniški kolektiv Plastique Fantastique domislil samosvoje rešitve, kako bi bilo mogoče zadostiti tej zahtevi. Oblikovali so iSphere, sestavljen iz dveh polobel iz prozorne plastike z odprtino, prek katere si "zaščito" nadenemo.

Foto: Cover Images

"Gre za izdelek, ki ga lahko vsak izdela, razvije in izboljša sam," sta pojasnila Marco Canevacci in Yena Young, vodji kolektiva, "za izdelavo smo potrebovali okoli 30 minut, strošek materiala pa je bil okoli 20 evrov."

Foto: Cover Images

Obliko iSphere so navdihnili znanstvenofantastični stripi iz petdesetih ter utopična gibanja iz šestdesetih let. "Gre za predmet, ki je obenem zabaven in resen, predvsem pa spodbuja razmislek, kako pristopiti k tem izjemnim razmeram, v katerih smo," sta dejala, "koronavirus spreminja odnose med nami in naše dojemanje resničnosti."

Foto: Cover Images

"Ta virus je zelo demokratičen: širi se čez meje, nima preferenc glede spola in družbenega, kulturnega ali ekonomskega statusa," sta še pojasnila, "v času, ko smo se zaprli v domove, razmišljamo o tem, kako je mutiralo našo družbeno življenje, pa tudi, kakšen učinek bo na nas imelo pomanjkanje fizičnih dotikov."

