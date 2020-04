Bodo potovanja z letalom po pandemiji videti tako? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako v letalih zagotoviti varnost potnikov pred okužbami? To sta zamisli italijanskih oblikovalcev.

Potovanja z letali so trenutno za večino ljudi le še spomin, a slej, ko prej bo potniški letalski promet spet vzpostavljen. Toda, kako bo videti? Se bomo (v najcenejšem razredu) spet drenjali drug ob drugem? Bo moral biti med dvema potnikoma obvezno prazen sedež?

Zamisli je precej, te dni pa so dve ideji predstavili tudi v italijanskem podjetju Aviointeriors, specializiranem za oblikovanje kabin potniških letal.

"V obzir smo vzeli tako socialno distanciranje kot dejstvo, da je v ekonomskem razredu več sedežev, ki so nameščeni bližje," so pojasnili ob razkritju konceptov, "tako smo razvili dizajn, s katerim bi bila potovanja v času po pandemiji bolj varna."

Koncepta, ki so ju predstavili, predstavljata dve ravni prilagajanja letal. Pri prvem, ki so ga poimenovali Glassafe, so potrebni minimalni posegi v kabino, saj gre za pregrade iz prozornega materiala, ki jih je mogoče preprosto namestiti na obstoječe sedeže.

Foto: Cover Images

"Tako so potniki varnejši, kljub temu da so blizu drug drugemu, saj pregrada minimizira možnost stikov med njimi, s tem pa je manjša možnost okužbe," so pojasnili v Aviointeriors.

Še učinkovitejši bi bil, po njihovem mnenju, drugi koncept, ki so ga poimenovali Janus. Tudi pri tem so vključene prozorne pregrade med potniki, le, da je spremenjena tudi razporeditev sedežev.

Foto: Cover Images

Predlagajo, da bi bil v vrsti treh sedežev srednji obrnjen v nasprotno smer, s tem pa bi "zagotovili maksimalno izolacijo potnikov od tistih, ki sedijo na sosednjih sedežih, pa tudi od vsakogar, ki pride po prehodu med sedeži."

