Znanstveniki: Koronavirus se je že lani bliskovito širil po svetu

Glavni švedski epidemiolog za boj proti novemu koronavirusu Anders Tegnell je izjavil, da verjame, da bi se lahko prvi primeri okužb z novim koronavirusom v državi pojavili že konec lanskega novembra. Da so se prve okužbe v Evropi in ZDA zgodile že več tednov oziroma celo mesecev pred prvimi potrjenimi primeri, je pokazala tudi odmevna raziskava britanskih znanstvenikov. Rezultati omenjene raziskave med drugim kažejo, da se je novi koronavirus po svetu izjemno hitro širil že konec lanskega leta.

Izjava švedskega epidemiologa Andersa Tegnella sledi navedbam francoskih strokovnjakov, ki so v ponedeljek sporočili, da so prvi primer novega koronavirusa v Franciji odkrili že 27. decembra, torej štiri dni pred tem, ko so prvi potrjeni primer okužbe z novim koronavirusom odkrili v Wuhanu na Kitajskem.

V pogovoru za švedsko tiskovno agencijo TT je Tegnell dejal, da ne bi bilo čudno, če bi kitajski turisti iz Wuhana novi koronavirus na Švedsko prinesli že lani novembra oziroma decembra. Kot je poudaril Tegnell, testiranje in sledenje tistim, ki so se morda z virusom okužili že lani, v tem trenutku ni preveč relevantno, saj bi bila to dodatna obremenitev za švedski zdravstveni sistem.

Novi koronavirus se je po svetu širil že konec lanskega leta

Da je virus sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19, v Evropi, ZDA in drugje po svetu krožil že, še preden so v Wuhanu potrdili prve primere okužb, je pokazala tudi nova genetska analiza novega koronavirusa, ki so jo britanski strokovnjaki izvedli na vzorcih pri več kot 7.600 bolnikih po svetu.

Virus sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19, je v Evropi, ZDA in drugje po svetu krožil že, še preden so v Wuhanu potrdili prve primere okužb, pravijo znanstveniki. Foto: Getty Images

Kot je dejal raziskovalec Francois Balloux z inštituta za genetiko na londonskem univerzitetnem kolidžu, rezultati kažejo, da se je novi koronavirus že konec lanskega leta izjemno hitro razširil po svetu. Kljub dokazom o bliskovitem širjenju virusa po svetu pa znanstvenikov po poročanju CNN še ni uspelo ugotoviti, ali novi koronavirus z mutiranjem postaja vedno bolj nevaren oziroma nalezljiv. "Virus se spreminja, toda to ne pomeni, da postaja vedno bolj nevaren," je pojasnil Balloux.

Stopnja prekuženosti po svetu nižja od pričakovanj strokovnjakov

Potem ko je njegova skupina pregledala vzorce virusa, ki so bili ob različnem času odvzeti na različnih lokacijah po svetu, so sklenili, da so se prvi primeri okužb pri ljudeh dejansko pojavili šele konec lanskega leta in ne bolj zgodaj, kot so pred tem domnevali nekateri znanstveniki.

"To izključuje vse scenarije, ki so predvidevali, da je virus dolgo krožil med človeško populacijo, preden smo ga identificirali, in da je zato že okužil velik del populacije," je pojasnil Balloux. Celotno poročilo njegove ekipe je bilo objavljeno v znanstveni reviji Infection, Genetics and Evolution.

Nekateri zdravniki so upali, da je novi koronavirus krožil med ljudmi več mesecev in da se je z njim okužilo več ljudi, kot je bilo uradno potrjenih primerov okužb. Foto: Reuters

Omenjeno znanstveno odkritje je po poročanju CNN slaba novica. Nekateri zdravniki so namreč po tiho upali, da je virus med ljudmi krožil več mesecev in da mu je bilo izpostavljeno več ljudi, kot je bilo uradno potrjenih primerov okužb.

Če bi bilo to res, potem bi lahko sklepali, da bi bil prekužen večji del človeške populacije. "Vsi smo upali, da se bo to zgodilo. Tudi jaz," je dejal Balloux. Dodal je, da bi bilo lahko glede na rezultate njihove raziskave novemu koronavirusu na svetovni ravni izpostavljene največ deset odstotkov človeške populacije.

"Ideje, da poskušamo najti pacienta nič, so nesmiselne"

Prve potrjene okužbe pri človeku so decembra lani potrdili v Wuhanu na Kitajskem. Ekipa pod vodstvom Ballouxa je našla dovolj dokazov, da je potrdila navedbe, da so se prve okužbe v Evropi in ZDA ter drugje po svetu zgodile več tednov ali celo mesecev, preden so bili januarja ali februarja potrjeni prvi primeri.

Kot je poudaril Balloux, je zato v posameznih državah praktično nemogoče najti pacienta nič. "Ideje, da poskušamo najti pacienta nič, so nesmiselne, ker je tukaj tako veliko pacientov nič," je povedal Balloux in dodal, da rezultati glede mutacij virusa sars-cov-2 ne kažejo, da virus mutira hitreje ali počasneje od pričakovanj.

CNN še poroča, da je več različnih znanstvenih raziskav do zdaj pokazalo, da novi koronavirus izvira iz netopirjev, vendar pa bi se virus lahko, preden je preskočil na človeka, prenesel še na katero od drugih živali.