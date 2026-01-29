Vlada je potrdila nov paket veleposlanikov

Vlada je na današnji seji potrdila več kandidatov za veleposlaniška mesta. Andrej Slapničar naj bi bil veleposlanik v Varšavi, Robert Krmelj naj bi odšel v Tel Aviv. Branko Rakovec naj bi iz Ljubljane pokrival Kazahstan in Uzbekistan, Marjana Prvinšek Bokal pa Norveško in Islandijo.

Razpis zunanjega ministrstva za ta mesta se je iztekel v začetku leta.

Na tem razpisu pa ni bilo položaja vodje slovenskega stalnega predstavništva pri OECD v Parizu, na katerega je vlada danes potrdila Žigo Žarniča. Tega je namreč za vodjo stalnega predstavništva predlagalo finančno ministrstvo in bo sodil v politično kvoto, poroča N1.

Za položaja vodje urada v Ramali in za veleposlanika v Sarajevu, za katera je ministrstvo prav tako objavilo razpis, ni bilo kandidatov.

Resni zadržki predsednice republike

Za vodenje urada v Palestini je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v zadnjem letu in pol sicer objavilo že več razpisov. Za mesto veleposlanika v Sarajevu se je potegoval minister za kohezijo Aleksander Jevšek, a je bil med štirimi kandidati za veleposlanike, za katere je predsednica republike Nataša Pirc Musar lani vlado pozvala, naj jih ne imenuje, saj ima do njih resne zadržke. Vlada je kljub temu na seji 9. decembra lani obsežen seznam kandidatov v celoti potrdila. Jevšek je kasneje odstopil od kandidature.

Od štirih kandidatov, glede katerih je predsednica izrazila zadržke, v tekmi za veleposlaniški položaj vztraja le Ksenija Škrilec, ki želi v Zagreb. Več sogovornikov N1 sicer dvomi, da bi si Pirc Musar premislila in podpisala ukaz o njenem imenovanju.

Predstavitev kandidatov za veleposlanike parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko

Preden predsednica podpiše ukaz o imenovanju, se mora kandidat za veleposlanika za zaprtimi vrati predstaviti parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko (OZP). Po informacijah N1 naj bi Škrilec pred ta odbor stopila prihodnji četrtek. Na isti seji naj bi se odboru predstavili še trije kandidati: generalna sekretarka na zunanjem ministrstvu Barbara Žvokelj, ki se ji obeta veleposlaniško mesto v Köbenhavnu, Marko Rakovec, ki naj bi odšel za veleposlanika v Haag, in Anita Stanković Pavlič, ki naj bi postala veleposlanica v Bruslju.

Že dan prej naj bi se OZP predstavila kandidatka za vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi Božena Forštnarič Boroje, kandidatka za veleposlanico v Abu Dabiju Sabina Stadler Repnik, Urška Čas, ki se ji obeta veleposlaniško mesto v Rabatu, in Miriam Možgan, ki naj bi odšla za veleposlanico v Seul.

Trije kandidati za veleposlanike pa so se parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko po informacijah omenjenega spletnega portala že uspešno predstavili. Mateja Štrumelj Piškur naj bi bila nova veleposlanica v Canberri, Aleš Marčič naj bi odšel v Atene, Metka Lajnšček pa v Sofijo.