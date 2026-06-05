Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je danes prevzela posle s področij, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji tako predali dosedanji ministri, pristojni za naravne vire in urejanje prostora Jože Novak, za okolje in podnebje Bojan Kumer ter za stanovanjsko področje Simon Maljevac.

Rifelj je v izjavi po srečanjih dejala, da so vse tri primopredaje potekale zelo korektno. "Dobila sem zelo obsežna primopredajna poročila. Zaskrbljujočih zadev ni, seveda so nekatera odprta vprašanja, med drugim glede okolja in kanala C0, na stanovanjskem področju so odprti projekti, ki so v teku in ki jih bomo nadaljevali," je dejala.

Prva naloga bo reorganizacija oz. združitev ministrstev, sestava ekipe in nato delo, "ki ga ne bo zmanjkalo". Po njenih besedah so vsi trije nekdanji ministri pozdravili združitev resorjev, saj da se bo lahko znotraj ene hiše lažje reševalo odprte težave. Pričakuje, da bo medijsko najbolj odmeven kanal C0. "Treba je pogledati, kako stvari stojijo. Ne bi radi, da se zadeva preveč zaplete, saj je v igri veliko denarja. Zadeva je kompleksna, treba jo bo preučiti in ukrepati," je povedala.

Izpostavila je tudi področje sežigalnic, glede katerega je na zaslišanju na odboru DZ napovedala celoten pregled postopkov za podelitev koncesij.

Rifelj je v izjavi po srečanjih dejala, da so vse tri primopredaje potekale zelo korektno. Foto: STA

"V tem mandatu je treba to zadevo zaključiti"

Predvidoma avgusta se ji bo pridružil še drugi državni sekretar – vlada je v četrtek za državnega sekretarja na tem ministrstvu imenovala Petra Lovšina – in začeli bodo intenzivno pripravljati deregulacijo pravnega okvira, kar se tiče posegov v prostor, gradbenih dovoljenj ipd. Tudi te spremembe so po njenih besedah vsi trije nekdanji ministri podprli. "Vsi so že delali na tem, da bi deregulirali našo zakonodajo, vedno pa se je kje zapletlo oz. je mogoče zmanjkalo časa. Tega se bomo sedaj lotili sistemsko in v tem mandatu je treba to zadevo tudi zaključiti," je poudarila.

Glede usmeritve prejšnje vlade v gradnjo stanovanj je povedala, da so sredstva, tudi evropska, zanjo že zagotovljena in da bodo z lokalnimi skupnostmi še naprej iskali primerne lokacije. Bo pa treba glede tega zajeti vso državo in pogledati, kje so potrebe oz. kaj je za slovenski razvoj potrebno, je dodala.

Napovedala je uresničitev predvolilnih napovedi, da bodo ustvarili pogoje, da bodo predvsem mladi lažje prišli do lastniških stanovanj in hiš ter da se bo spodbudilo reaktivacijo obstoječih stavb. To bo predvidoma tudi del demografske politike – da bi ljudje ostajali tudi na podeželju, ne pa le iskali stanovanj v mestnih središčih, ki so že tako preveč naseljena in prenatrpana. O financiranju stanovanjskega področja je dejala, da bodo s finančnim ministrom pogledali, na katerih področjih bo treba sredstva skrčiti, na katerih pa bi lahko ostala.

Predaja poslov Simona Maljevca novi ministrici Poloni Rifelj. Foto: STA

Novak: Novo ministrico čaka še obsežno delo

Novak je v izjavi izpostavil, da so veliko dela opravili pri obnovi po poplavah in da tudi novo ministrico čaka še obsežno delo pri nadaljevanju in zaključku obnove.

Glede morebitnih sprememb pri organizaciji področja urejanja vodotokov – v prejšnjem mandatu je bila predvidena ustanovitev nove državne družbe za vzdrževanje vodotokov, a ministrstvo potem načrtov ni izvedlo in so bile koncesije za urejanje vodotokov podaljšane – je Novak dejal, da so sredstva za to področje narasla s 30 milijonov evrov na 300 milijonov evrov, dela pa je za milijardo evrov. Direkcijo za vode je treba ustrezno oblikovati, je dejal Novak, pri izvajanju pa da ni nobene razlike, ali bodo razmerja z izvajalci del javnonaročniška ali koncesijska. "Zato smo tudi odložili nekatere stvari, da lahko nadaljujejo," je dejal.

Administrativne ovire, zlasti pri gradbenih dovoljenjih in prostorskem načrtovanju, so v prejšnjem mandatu že skrajšali, je nadaljeval Novak, a dodal da "ne bo nič narobe", če bodo še z novim zakonom, o katerem da so v DZ že razpravljali, ta proces nadaljevali. Po Novakovih besedah se ob treba posvetiti tudi področju rudarstva, da bo bolj učinkovito in hitreje delalo. "Nekaj smo izboljšali, bo pa treba še bistveno več," dodal.

Kumer: Skoraj v vseh stvareh sva se strinjala glede usmeritev

Kumer je bil s predajo poslov zelo zadovoljen. Foto: STA Kumer je bil s predajo poslov zelo zadovoljen. Ocenil je, da se je nova ministrica dobro pripravila ter da se zaveda odgovornosti in nalog, ki jih bo morala izvesti kratko- in srednjeročno.

Rifelj mu je predstavila svoje prioritete na področju okolja in podnebja. "Skoraj v vseh stvareh sva se strinjala glede usmeritev. Za marsikakšno stvar je rekla, da jo bo (...) nadaljevala, bo pa morala tudi upoštevati svoj del koalicijske pogodbe," je povedal Kumer. Podprl je odločitev nove ministrice, da bo počakala neodvisno zunanjo revizijo. "To je normalno in to tudi podpiram. Sodišče je odločilo in dalo napotilo, kaj se mora upoštevati pri nadaljnjem odločanju," je dodal.

Nadaljevanje dela je po njegovih besedah med drugim pričakovati pri sanaciji starih okoljskih bremen, projektih digitalizacije, uporabe umetne inteligence, nadaljevalo se bo črpanje sredstev evropske kohezijske politike, pri katerem je dinamika takšna, da je največje črpanje v zadnjih dveh letih.

Pri podnebnih politikah po njegovem mnenju v glavnem ni odprtih zadev, trenutno ni razlogov za spreminjanje podnebnega zakona, je dejal Kumer in dodal, da pa bodo v štiriletnem mandatu tudi na tem področju prihajali "izzivi od zunaj in od znotraj".