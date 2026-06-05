Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je danes ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim, gospodarskemu sodelovanju ter ohranjanju slovenske identitete. Z Arčonom, s katerim sta zamenjala funkcije, upata na dobro sodelovanje še naprej.

"Seveda bomo nadaljevali vse tisto, kar je že bilo dobro zastavljeno do sedaj, to nas veseli, ker na nek način sva z bivšim ministrom skozi ves mandat zelo dobro sodelovala," je v izjavi za medije ob primopredaji dejala Lep Šimenko, ki je zadnja štiri leta vodila komisijo DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Zadovoljna je tudi s poročilom, ki ga je ob predaji poslov pripravil Arčon.

Ta je med dosežki svojega mandata izpostavil povezovanje zamejstva na vseh področjih, vzpostavitev tesnejšega sodelovanja na področju gospodarstva in info točko za vračanje Slovencev v domovino.

Ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete

Tako kot v torkovi predstavitvi pred pristojno komisijo DZ je Lep Šimenko napovedala, da bo v vlogi ministrice dodaten poudarek namenila mladim, spodbujanju gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja domovine ter ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete. Slovence zunaj meja želi tudi bolje seznaniti z delom vlade in urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, katerega vodenje je prevzela.

Nova ministrica se je s tematiko Slovencev zunaj meja dodobra seznanila že na čelu pristojne parlamentarne komisije, prednost vidi tudi v tem, da pozna ljudi. "Tako da bo v bistvu delo zelo hitro steklo," je prepričana.

Z Arčonom, ki komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu vodi v tem sklicu parlamenta, verjameta v dobro sodelovanje tudi v obrnjenih vlogah. Arčon je poudaril, da je bilo sodelovanje urada in komisije DZ v zadnjih letih zgled celotni slovenski politiki in da so vedno iskali rešitve za Slovence zunaj meja.

Na novinarsko vprašanje, ali si bo prizadevala zagotoviti, da bi Slovenci v italijanskem parlamentu imeli zagotovljenega svojega predstavnika, tako kot ga ima italijanska skupnost v Sloveniji, je Lep Šimenko dejala, da bo poskušala s komunikacijo na vseh ravneh. "Vemo, da seveda vse ni odvisno od nas, si bomo pa absolutno prizadevali, tako jaz kot ministrica in tudi celotna vlada, da bi do tega zastopnika prišli ne zgolj po slučaju," je dejala.

Zatrdila je tudi, da si bo v sodelovanju z zunanjim ministrstvom prizadevala za dosledno izvajanje 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki zagotavlja pravice slovenski skupnosti v Avstriji. Kam bo šla najprej na obisk, še ni mogla napovedati.

Glede gospodarskega sodelovanja pa je dejala, da se bodo v naslednjih letih izvajali že začeti projekti na področju zamejske gospodarske koordinacije, manjka pa še sodelovanje s Slovenci po svetu in njihovimi organizacijami. Zanje je po njenih besedah treba najti ustrezen način financiranja.