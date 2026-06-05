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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
13.19

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Borut Rončević Vinko Logaj vlada primopredaja poslov izobraževanje vzgoja

Petek, 5. 6. 2026, 13.19

53 minut

Rončević ob prevzemu ministrstva prve korake napovedal že pred poletjem #video

Avtorji:
Sa. B., STA

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Zdaj že nekdanji šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov svojemu nasledniku Borutu Rončeviću prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončević ministrstvo prevzema z občutkom "ogromne odgovornosti", prve korake je napovedal že pred poletjem.

"Z veseljem vam predajam vodenje sistema vzgoje in izobraževanja, za katerega sem prepričan, da deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga boste še nadgradili z vsemi učitelji in sodelavci na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje," je Logaj dejal svojemu nasledniku na sedežu ministrstva. Ta se mu je zahvalil in dodal: "Vse bom dal od sebe in bomo to tudi dosegli."

Logaj je med drugim izpostavil, da so se v preteklem mandatu ob zavedanju trendov iz mednarodnih raziskav lotili temeljite kurikularne prenove, da lahko čez leta pričakujemo obrat navzgor. Po njegovih besedah so dobro sodelovali tudi z občinami, katerih pristojnost je ustanavljanje vrtcev in osnovnih šol, skozi celoten mandat pa se je nadaljeval investicijski ciklus, ki je zastavljen do leta 2029. "Verjamem, da lahko sistem vzgoje in izobraževanja z nekim kontinuiranim delom vnaprej še izboljšamo, čeprav vedno trdim - in to dokazujejo tudi rezultati - da imamo v Sloveniji enega boljših vzgojno-izobraževalnih sistemov v evropskem pa tudi širšem prostoru," je dejal Logaj.

"Verjamem, da lahko sistem vzgoje in izobraževanja z nekim kontinuiranim delom vnaprej še izboljšamo," je dejal nekdanji minister Vinko Logaj. | Foto: STA "Verjamem, da lahko sistem vzgoje in izobraževanja z nekim kontinuiranim delom vnaprej še izboljšamo," je dejal nekdanji minister Vinko Logaj. Foto: STA

Eden ključnih razvojnih sistemov v državi

Novi minister Rončević pa je pojasnil, da ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, ker gre za enega ključnih razvojnih sistemov v državi. Skozi ta sistem gredo "otroci, ki kasneje postanejo inženirji, zdravniki, odvetniki, mizarji, vodovodarji, avtoserviserji in tako naprej, in seveda je za razvoj družbe zelo pomembno, kaj se dogaja tem otrokom, mladostnikom in študentom".

Prepričan je, da so v sistemu vedno možne nadgradnje. Napovedal je, da se bodo takoj po današnji predaji poslov lotili "natančnejšega pregleda situacije in potem ukrepov, ki so bili nakazani v koalicijski pogodbi". Tako kot je napovedal že v predstavitvi v DZ, bodo ukrepe pripravljali v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki. Prva srečanja oziroma prve korake je pričakovati že pred poletjem, je napovedal danes.

Rončević je sicer dopoldne prevzel posle tudi od nekdanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. Resorja, ki sta bila v preteklem mandatu ločena, se namreč zdaj združujeta v skupen resor izobraževanja, znanosti in mladine.

Rončević je dopoldne prevzel posle tudi od nekdanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. | Foto: STA Rončević je dopoldne prevzel posle tudi od nekdanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. Foto: STA

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