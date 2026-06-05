Novoimenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je danes prevzela posle od dosedanje ministrice Aste Vrečko. Slednja je v izjavi ob predaji izpostavila, da ima ministrstvo rekordni proračun in je v dobri kondiciji. Fridl Jarc je med drugim napovedala decentralizacijo, organizacijske spremembe ter pregled odprtih razpisov.

Prizadevali si bodo za debirokratizacijo in medresorsko sodelovanje z različnimi ministrstvi.

"Celoten koncept ali načelo delovanja ministrstva za kulturo v prihodnosti je osredotočeno na slogan odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture," je napovedala nova ministrica za kulturo, ki je bila v preteklosti na ministrstvu za kulturo že državna sekretarka. "V tem duhu so predvidene tudi nekatere organizacijske spremembe na področju delovanja javnih zavodov in podobno," je še dodala.

Nova kohezijska perspektiva

Posebna pozornost bo po napovedih Fridl Jarc tako namenjena javnim zavodom za kulturo kot temeljnim nosilcem slovenske kulturne dejavnosti ter pripravi celotne dokumentacije za novo kohezijsko perspektivo, v katero nameravajo vključiti najširše možne vsebine za zelo različna področja kulture.

Razpise ministrstva nameravajo poslej pripravljati ob upoštevanju enotnega slovenskega kulturnega prostora, tako da se "kultura ne bo končala na mejah slovenske države, ampak bomo poskušali čim bolj intenzivno in skladno z veljavno zakonodajo vključiti tudi Slovence, ki živijo v zamejstvu in po svetu".

Glede razpisov in financiranja nevladnih organizacij je še povedala, da je večina razpisov za letošnje leto že zaključenih, zato v tem letu zagotovo ni pričakovati sprememb glede financiranja, sicer pa bodo vse odločitve v rokah strokovnih komisij.

Kot je napovedala nova ministrica, naj bi v njenem mandatu dobili tudi zakon o slovenskem jeziku, ki si, kot je dejala, "zasluži samostojen zakon", ki bo primerljiv s tistim, ki ga že imajo na Hrvaškem. Foto: STA

Nov zakon o slovenskem jeziku

Kot je še napovedala nova ministrica, naj bi v njenem mandatu dobili tudi zakon o slovenskem jeziku, ki si, kot je dejala, "zasluži samostojen zakon", ki bo primerljiv s tistim, ki ga že imajo na Hrvaškem. Na vprašanje o konkretnih projektih, ki se jim bo ministrstvo prioritetno posvetilo v novem mandatu, je Fridl Jarc uvrstila prenovo ptujske grajske žitnice, odprtje obnovljenega gradu Turjak in projekt prenove ljubljanske Drame, ki se je začel sicer že leta 2017.

"Vse tisto, kar se nam morda zdi, da bi bilo potrebno na področju kulture narediti drugače, bomo temeljito proučili in reševali skupaj s strokovnimi službami na ministrstvu za kulturo," je še napovedala ministrica, ki podpira takšne okvirje na področju slovenske kulture, ki bodo omogočali decentralizacijo ter široko razpršenost in dostopnost kulturnih vsebin po vsej Sloveniji.

"Če bomo uspeli doseči, da kulturni dialog in spoštovanje drugega ter spoštovanje dostojanstva drugega človeka spet postane temelj naših medsebojnih odnosov, bo to lahko razglašeno za uspešen mandat delovanja ministrstva za kulturo v prihodnjih letih," je še menila ministrica za kulturo.

Fridl Jarc je še ocenila, da je bila današnja primopredaja poslov izčrpna in korektna.