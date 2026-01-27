Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
27. 1. 2026,
19.47

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
veleposlaništvo veleposlanik vlada Iztok Mirošič

Torek, 27. 1. 2026, 19.47

25 minut

Vlada naj bi razveljavila imenovanje Mirošiča za veleposlanika v Rimu

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Iztok Mirošič | Foto STA

Foto: STA

Vlada naj bi na dopisni seji razveljavila sklep o imenovanju Iztoka Mirošiča za veleposlanika v Rimu, ki ga je sprejela 9. decembra lani, je danes poročala Televizija Slovenija. Namesto njega naj bi v Rim odšla državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Melita Gabrič, Mirošič pa naj bi ostal veleposlanik v ZDA.

Vlada naj bi namreč na seji, ki je nosila oznako interno, potrdila tudi imenovanje Melite Gabrič na položaj veleposlanice v Rimu.

"Mislim, da je poznano, da so postopki imenovanja veleposlanikov interne narave, torej dokler so interne narave, ne nameravam komentirati, lahko pa samo rečem, da vedno znotraj ministrstva, tudi sama, stremimo k temu, da izbiramo najboljše," je za TVS danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Iztok Mirošič
Novice Bo slovenski diplomat ostal v Washingtonu?

Vlada je 9. decembra lani potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta. Toda predsednica republike Nataša Pirc Musar je dan pred tem sporočila, da ima resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je predhodno obvestila premierja Roberta Goloba in Fajon.

Po neuradnih informacijah medijev naj bi bili kandidati, pri imenovanju katerih je imela Pirc Musar zadržke, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.

Pozneje je soglasje h kandidaturi za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu umaknila Nedižavec Korada, za njo pa še Jevšek, ki je kandidiral za veleposlanika v Sarajevu.

veleposlaništvo veleposlanik vlada Iztok Mirošič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.