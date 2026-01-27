Vlada naj bi razveljavila imenovanje Mirošiča za veleposlanika v Rimu

Vlada naj bi na dopisni seji razveljavila sklep o imenovanju Iztoka Mirošiča za veleposlanika v Rimu, ki ga je sprejela 9. decembra lani, je danes poročala Televizija Slovenija. Namesto njega naj bi v Rim odšla državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Melita Gabrič, Mirošič pa naj bi ostal veleposlanik v ZDA.

Vlada naj bi namreč na seji, ki je nosila oznako interno, potrdila tudi imenovanje Melite Gabrič na položaj veleposlanice v Rimu.

"Mislim, da je poznano, da so postopki imenovanja veleposlanikov interne narave, torej dokler so interne narave, ne nameravam komentirati, lahko pa samo rečem, da vedno znotraj ministrstva, tudi sama, stremimo k temu, da izbiramo najboljše," je za TVS danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Vlada je 9. decembra lani potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta. Toda predsednica republike Nataša Pirc Musar je dan pred tem sporočila, da ima resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je predhodno obvestila premierja Roberta Goloba in Fajon.

Po neuradnih informacijah medijev naj bi bili kandidati, pri imenovanju katerih je imela Pirc Musar zadržke, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.

Pozneje je soglasje h kandidaturi za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu umaknila Nedižavec Korada, za njo pa še Jevšek, ki je kandidiral za veleposlanika v Sarajevu.