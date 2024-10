Jakič bo na tem mestu nasledil dosedanjega direktorja Zvoneta Čadeža, ki ga je svet zavoda razrešil 11. aprila, vlada pa je soglasje k razrešitvi podala 17. aprila. Čadež je ob aprilski seji sveta dejal, da gre za razrešitev predvsem zaradi poslovanja zavoda, očitki sveta so po njegovem mnenju neupravičeni in posledica "politične čistke", saj je član stranke SDS. Predsednik sveta zavoda Tomaž Pliberšek pa je tovrstna pojasnila označil za "popolnoma irelevantna" in poudaril, da deluje skladno s poslovnikom URI Soča.

Prvi razpis za iskanje novega direktorja URI Soča je bil sicer neuspešen, saj svet zavoda ni izbral nobenega kandidata. Po ponovljenem razpisu pa so izbrali Jakiča. URI Soča sicer kot v. d. direktorice trenutno vodi Damjana Žun.

Vlada je danes tudi imenovala novi predstavnici delodajalcev v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Z mesta predstavnice delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb je razrešila Suzano Šuklar, hkrati pa za preostanek mandata imenovala dve novi predstavnici delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb, in sicer Jasno Humar in Tejo Batagelj.