URI Soča objavil razpis za novega direktorja

Svet rehabilitacijskega inštituta Soča je objavil razpis za direktorja bolnišnice po tistem, ko je dosedanjega direktorja Zvoneta Čadeža aprila razrešil. Novega direktorja iščejo za štiriletno obdobje, kandidati morajo imeti poleg ustrezne izobrazbe še najmanj pet let izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja.

Med pogoji za kandidaturo na mesto direktorja Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS (URI) Soča je izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma tej ustrezna izobrazba, ki je v skladu z zakonsko ureditvijo slovenskega ogrodja kvalifikacij uvrščena najmanj na 8. raven. Kandidat mora k prijavi predložiti potrdilo o nekaznovanosti ter program dela in razvoj zavoda v štiriletnem mandatnem obdobju, je navedeno v razpisu, objavljenem v časniku Delo.

Ponudbe z življenjepisi in dokazili morajo kandidati poslati po navadni ali elektronski pošti na inštitut do 24. junija.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh od objave javnega razpisa.

Čadež je dejal, da gre za razrešitev predvsem zaradi poslovanja zavoda

Svet URI Soča je Čadeževo razrešitev izglasoval 11. aprila, vlada pa je soglasje k razrešitvi podala 17. aprila. Čadež je ob aprilski seji sveta dejal, da gre za razrešitev predvsem zaradi poslovanja zavoda, očitki sveta so po njegovem mnenju neupravičeni in posledica "politične čistke", saj je član stranke SDS. Predsednik sveta zavoda Tomaž Pliberšek pa je tovrstna pojasnila označil za "popolnoma irelevantna" in poudaril, da deluje skladno s poslovnikom URI Soča.

Kot je navedeno na spletni strani zavoda, je v. d. direktorja URI Soča trenutno Damjana Žun.