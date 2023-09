Vlada bo danes potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Njuno pripravo je začela že pred časom, dodatno mora zagotoviti sredstva za obnovo in razvoj po avgustovskih poplavah. To naj bi storila z znižanjem odhodkov po posameznih resorjih, medtem ko se zgornja meja skupnih odhodkov ne spreminja.

Proračun za leto 2024 je DZ skupaj z letošnjim sprejel novembra lani, zdaj pa je vlada pripravila predlog njegovih sprememb in še predlog proračuna za leto 2025 ter spremljajoče proračunske dokumente. Ob tem je morala upoštevati, da bodo naslednje leto spet začela veljati fiskalna pravila, ki so bila v času epidemije covida-19 razrahljana.

Zgornja meja odhodkov se po poplavah ne spreminja

Skupni odhodki so določeni že od spomladi, za leto 2024 pri nekaj več kot 15,2 milijarde evrov, za leto 2025 pa pri 15,9 milijarde evrov. Letos naj bi vsi proračunski uporabniki skupaj porabili nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov.

Zgornja meja odhodkov se po katastrofalnih poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta, ne spreminja. Je pa finančno ministrstvo vse predlagatelje finančnih načrtov pozvalo, naj svojo načrtovano porabo znižajo za štiri odstotke, da bo mogoče dodatna sredstva določiti za odpravo posledic naravnih nesreč.

O tem je vlada razpravljala že na ponedeljkovi proračunski seji, dokončno pa naj bi predlog proračunov za prihodnji dve leti potrdila danes. V DZ ju mora tako kot vsako leto poslati najpozneje do 1. oktobra.

Gospodarska rast se letos umirja

Gospodarska rast se letos umirja. Za letos Urad RS za makroekonomske analize in razvoj napoveduje 1,6-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto naj bi se pospešila na 2,8 odstotka. Kot je zapisal v ta mesec objavljeni najnovejši napovedi, v letu 2024 pričakuje postopno višjo rast tujega povpraševanja in krepitev rasti dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, spodbujene s sanacijo in obnovo po poplavah se bodo povečale tudi investicije. Leta 2025 se Sloveniji obeta 2,5-odstotna rast.