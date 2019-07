Višje sodišče Mikcu potrdilo 10 let zaporne kazni za poskus umora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi grozovitosti je za obtoženca tožilstvo zahtevalo 13 let zapora. Mikčeva odvetnica Jasna Simčič pa vztraja, da je šlo za poskus uboja.

Zaradi grozovitosti je za obtoženca tožilstvo zahtevalo 13 let zapora. Mikčeva odvetnica Jasna Simčič pa vztraja, da je šlo za poskus uboja. Foto: STA

Višje sodišče je v primeru Ivana Mikca pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, ki je obtoženemu za poskus umora žene prisodilo deset let zapora. Obtoženi je v ženo, med tem ko je spala, potisnil goreč vzglavnik. Odvetnica obtoženega je po poročanju Dnevnika napovedala vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

"Deset let je primerna in pravična kazen," je višje sodišče pritrdilo novomeškemu okrožnemu sodišču, ki je 67-letnega Ivana Mikca iz Svetega Vrha pri Mokronogu spoznalo za krivega poskusa umora žene, poroča Dnevnik.

Obtoženi je 5. maja lani v ženo potisnil goreč vzglavnik, da je začela goreti po obrazu, vratu in prsnem košu. Hude opekline po glavi je pri tem dobil tudi obtoženi, zaradi tega je bil nekaj dni v komi. V času storitve kaznivega dejanja je oškodovanka spala in ni mogla slutiti moževe namere.

Mikac naj bi bil odvisnik od alkohola

Obtoženi naj bi bil tisti dan slabe volje zaradi dela doma. Mikac pa naj bi bil, po mnenju izvedenke, tudi odvisnik od alkohola. V času storitve kaznivega dejanja naj bi imel v krvi med 1,74 in 2,14 grama alkohola na kilogram krvi, zaradi vinjenosti pa so bile po mnenju izvedencev njegove zmožnosti razumevanja in obvladovanja v času dogodka bistveno zmanjšane.

Ženi obtoženega je po tem, ko se je prebudila, uspelo priti do kopalnice, kljub temu, da je že gorela. Pogasila se je z mokro brisačo, nato pa kljub hudim opeklinam stekla iz hiše ter poklicala reševalce in sina. Opečene je imela dvanajst odstotkov kože, utrpela pa je tudi opekline dihalnih poti.

Odvetnica vztraja, da je šlo za poskus umora

Zaradi grozovitosti je za obtoženca tožilstvo zahtevalo 13 let zapora. Mikčeva odvetnica Jasna Simčič pa vztraja, da je šlo za poskus uboja. Napovedala je, da bo na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti. Višje sodišče je namreč zavrnilo vse njene pritožbene navedbe.