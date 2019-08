Vinjen s čolnom bežal pred policisti, nato razgrajal še na mejnem prehodu

Pomorski policisti so v ponedeljek zvečer ustavili plovilo, ki ga je upravljal 55-letni Ljubljančan pod vplivom alkohola. Pred službenimi plovili je bežal, vozil v nasprotno smer in naglo spreminjal smer plovbe. Zaradi kršenja pomorskega zakonika so mu izrekli globo. Z razgrajanjem je 55-letnik okoli 22. ure nato nadaljeval še na mejnem prehodu.

Uprava za pomorstvo - Kapitanija je v ponedeljek okoli 19. ure policiste obvestila, da so opazili plovilo, ki pelje nezanesljivo, voznik pa je kazal znake alkoholiziranosti. Odredili so mu alkotest, vendar ga ni opravil in je s plovilom s kraja odpeljal proti Jernejevem kanalu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Z bežanjem se je skušal izogniti postopku

Na pomoč je nato priskočila patrulja Postaje pomorske policije Koper. Plovilo je poskušala večkrat pravilno s svetlobnimi in zvočnimi znaki zaustaviti, vendar voznik plovila tega ni upošteval ter se z bežanjem in vožnjo v nasprotni smeri skušal izogniti postopku.

Plovilo so policisti vendarle uspeli ustavili ob 19.28 in ugotovili, da ga je upravljal 55-letni Ljubljančan, ki je bil vidno pod vplivom alkohola. Uprava za pomorstvo mu je zaradi kršitev pomorskega zakonika izrekla globo, policisti pa prekršek zaradi neupoštevanja ukazov uradne osebe.

Na mejnem prehodu so ga zadržali do streznitve

Ljubljančan je nato ob 22. uri prišel na mejni prehod, kjer je kršil javni red in mir. "Kljub večkratnim pozivom policistov, naj se umiri, s kršitvami ni prenehal, zato so uporabili prisilna sredstva in zanj odredili pridržanje do streznitve," so zapisali.

Policisti mu bodo izdali plačilni nalog zaradi neupravičenega zadrževanja na območju mejnega prehoda, nedostojnega vedenja do policista in neupoštevanje ukazov uradne osebe, so še zapisali na koprski policijski upravi.