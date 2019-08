Dobra novica: deklica z jadrnice na Hvaru je pri zavesti in komunicira

Iz splitske bolnišnice so sporočili, da se stanje deklice in dečka, ki sta bila po zastrupitvi z ogljikovim monoksidom na jadrnici v kritičnem stanju, izboljšuje.

Štirinajstletnica, ki se je na jadrnici Atlantia pri Hvaru zastrupila z ogljikovim monoksidom, je pri zavesti in komunicira, poroča časopis Slobodna Dalmacija. Zaradi izboljšanja stanja so jo že premestili s pediatrične intenzivne nege. Tam še naprej ostaja njen petletni brat, ki pa se mu stanje prav tako izboljšuje, še poroča časopis.

Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom je na omenjeni jadrnici umrl 57-letni Emiliano Vinci, še pet oseb, med njimi dečka in deklico, so prepeljali v bolnišnico. Zdravstveno stanje odraslih se je hitro stabiliziralo, otroka pa sta bila več dni v smrtni nevarnosti.

Do osem let zapora za lastnika in kapitana jadrnice

Na Hvaru so v sredo prijeli lastnika in kapitana jadrnice. Po navedbah policije obstaja utemeljen sum, da sta prejšnji teden na plovilo neustrezno vgradila bencinski agregat, ki se lahko uporablja le v odprtih prostorih. Če jima bodo dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora.