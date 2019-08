Zastrupljena otroka na Hrvaškem se še borita za življenje

"Njuno stanje je stabilno, a je njuno življenje še vedno ogroženo," je po poročanju hrvaškega portala Index povedala zdravnica splitskega zavoda za intenzivno pediatrijo. Njuno zdravstveno stanje je nespremenjeno, je danes sporočila zdravnica splitskega kliničnega centra Tanja Kovačević.

Petletni deček in 14-letna deklica sta še vedno v umetni komi. Zdravniki še ne vedo, kdaj bi ju lahko začeli buditi.

Otroka sta bila del skupine italijanskih turistov, ki se je v torek na jadrnici pri Hvaru zastrupila z ogljikovim monoksidom. 57-letni moški je umrl, trije odrasli, ki so se prav tako zastrupili, pa so lahko že zapustili bolnišnico.

Lastniku in kapitanu jadrnice grozi do osem let zapora

Na Hvaru so v sredo prijeli lastnika in kapitana jadrnice. Po navedbah policije obstaja utemeljen sum, da sta prejšnji teden na plovilo neustrezno vgradila bencinski agregat, ki se lahko uporablja le v odprtih prostorih. Če jima bodo dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora.