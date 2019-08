Hvar: Italijan umrl zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida?

Na ladji pri Hvaru je včeraj umrl 57-letni italijanski poslovnež Eugenio Vinci, še pet ljudi, med njimi dva otroka, pa so zaradi slabega zdravstvenega stanja prepeljali v splitsko bolnišnico. Najprej so hrvaški mediji poročali, da naj bi se družina zastrupila s hrano, vendar so zdravniki podvomili, da bi bila lahko hrana razlog za tako hudo zastrupitev.

Po poročanju hrvaškega časnika Dnevnik.hr bi lahko bilo pravi vzrok zastrupitve vdihovanje ogljikovega monoksida, ki je izhajal iz generatorja ladijskega motorja in se razširil po notranjosti ladje.

Zdravniki se še vedno borijo za življenje dveh otrok, njuno stanje pa je od včeraj nespremenjeno. Po informacijah zdravnikov so jima odpovedali vsi vitalni organi - srce, pljuča in jetra. Življenjske funkcije jima zdravniki ohranjajo s pomočjo aparatov.

"Na ladjo smo se vrnili ob pol enih zjutraj in se odpravili spat. Okoli 2. ure zjutraj mi je postalo zelo slabo. S težavo sem odšel do sanitarij, kjer sem bruhal. Istočasno je postalo slabo tudi ženi, a se nama je uspelo pomiriti in trdno zaspati. Spala sva, kot da bi bila omamljena ali hipnotizirana, prav ničesar nisva slišala," je za časnik Večernji list povedal Bruno Mancuso, nekdanji italijanski senator, ki je bil tudi na ladji.

Takšne zastrupitve še niso videli

S pediatričnega oddelka kliničnega centra v Splitu so včeraj sporočili, da sta otroka, ki so ju pripeljali zaradi zastrupitve, v smrtni nevarnosti, po podatkih Indexa pa so v službo poklicali dodatne zdravnike in medicinske sestre. Eden od otrok je star 14, drugi pa pet let.

"Položaj je zelo težek, še vedno se opravlja diagnostika. Sumimo zastrupitev, vendar je za zdaj še prezgodaj govoriti, ali je vzrok hrana ali kaj drugega. Po do zdaj zbranih podatkih lahko rečem, da takšne zastrupitve še nismo videli, zato smo aktivirali dodatno osebje, da bi nam uspelo rešiti otroka," je dejala docentka Ivana Unič s klinike.

Dve odrasli osebi, ki so ju prav tako pripeljali s Hvara, nista v smrtni nevarnosti.