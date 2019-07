V Kopru odstranjujejo betonske bloke, ki so bili nezakonito postavljeni v morju #video

Nelegalni privezi so težava slovenske obale. Na upravi za pomorstvo so jih začeli odstranjevati že spomladi, a gre za vse prej kot lahko delo. Betonski bloki so namreč postavljeni po skoraj celotni obali. Čeprav lahko lastnike, ki svoja plovila privežejo na tako imenovana mrtva sidra, doleti globa od 400 do 5000 evrov, se večina na kazni, kot kaže, požvižga. Prebivalce pa je razburil način odstranjevanja.

Ker v Luki Koper zanje ni dovolj prostora, jih po dvigu iz morja nekaj sto metrov stran znova spustijo nazaj na morsko dno. Ozadje je dogajanja je preverjala ekipa oddaje Danes na Planetu.

Kljub temu, da jih opozarjajo že dve leti, nekateri svoja plovila še vedno brezskrbno privezujejo na mrtva sidra. Kot je dejal Arturo Steffe, iz sektorja za varovanje obalnega morja, so lastnike plovil večkrat opozarjali tudi z globo. Ker so ugotovili, da ne zaleže prav nič, so začeli z novim plovilom fizično odstranjevati mrtve priveze.

Po Strunjanu in Kopru zdaj odstranjujejo betonske bloke v Valdoltri

"Najprej smo evidentirali 35 plovil. Sedem lastnikov je takoj umaknilo svoje plovilo, 28 pa jih še čakamo, da jih odstranimo. V tem času pa smo odstranili več kot 10 mrtvih privezov, ki so bili brez plovila," pojasnjuje Steffe.

Nekatere očividce je pred dnevi pri odstranjevanju zmotilo dejstvo, da so dvignjena mrtva sidra spet spustili v morje približno pol kilometra v smeri koprskega pristanišča.

"Z našim plovilom lahko dvignemo betone do ene tone teže. Če so težji, smo jih z baloni premikali in odlagali na točno določeno mesto, kjer jih bomo kasneje z večjimi sredstvi tudi fizično odstranili in prenesli na deponijo v Izoli, ki je edina, ki lahko sprejme tovrsten material," razlaga Steffe.

Kazni se bodo postopoma dvignile

Želja Službe za varovanje obalnega morja je, da bi v roku dveh let odstranila vsa nelegalna sidrišča. A lastniki plovil se ne dajo - če bi morali recimo v izolski marini za privez osemmeterskega plovila v poletni sezoni plačati 2.600 evrov, jih plačilo kazni stane 400 evrov.

"Smešno se mi zdi, da se ljudje pritožujejo nad odstranitvijo, kajti to je isto, kot če bi parkirali avto na tuje parkirišče, policija bi izdala kazen, pa vseeno avtomobila ne bi umaknili," tako o nelegalnih privezih še pove Steffe.

Na Upravi za pomorstvo ob tem napovedujejo, da v kolikor plovila ne bodo odstranjena, se bodo kazni postopoma dvigovale vse do 5.000 evrov, če še to ne bo zadostovalo ni izključena niti fizična odstranitev.