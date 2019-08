Policija išče lastnika jadrnice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava za pomorstvo je 14. avgusta na morju v bližini Fiese našla jadrnico. Prepeljali so jo v marino Portorož in o tem obvestili policijo. Ta išče lastnika plovila, saj jim ga do zdaj ni uspelo najti.