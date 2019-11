Velika kriminalistična akcija zaradi korupcije pri tehničnih pregledih #vŽivo

Podobne primere je policija obravnavala že v preteklosti. Vrhovno sodišče je potrdilo kazen treh let zapora za nekdanjega vodjo poslovalnice AMZS v Lescah Florijana Gašperina, ki ga je škofjeloško okrajno sodišče obsodilo zaradi prejemanja podkupnin pri tehničnih pregledih. Gašperin, ki prestaja kazen, z zahtevo za varstvo zakonitosti ni bil uspešen.

S sodelavci prejemal podkupnine

Afera tehničnih pregledov pa sega sega v leto 2010. Gašperina in poslovalnico, v kateri je bil zaposlen kot vodja, je policija takrat več mesecev nadzirala. S prisluškovanji, prikritim snemanjem in tajnim policijskim sodelavcem so policisti zbirali dokaze o tem, da so Gašperin in njegovih šest sodelavcev prejemali podkupnine pri tehničnih pregledih ter skoznje spuščal tudi vozila, ki niso bila tehnično brezhibna.

Gašperin edini izmed 18 obtoženih zaradi podkupnin krivde ni priznal in zoper njega naj bi pred dvema letoma steklo sojenje, a je obramba predlagala izločitev nekaterih dokazov, češ da so nezakoniti. Gašperin je od države poskušal izterjati tudi 7.852 evrov odškodnine za 36 dni, ki jih je leta 2010 preživel v priporu, saj je vrhovno sodišče takrat ugotovilo, da je bil pripor nezakonit, ker zanj niso bili podani priporni razlogi.

Hišne preiskave tudi na območju Ljubljane

Vendar je okrajno sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo, saj je bil pripor vštet v izrečeno kazen, zato mu odškodnina ne pripada. Ker se Gašperin na to ni pritožil, je odločba sodišča pravnomočna.

Na današnji konferenci bodo predstavljeni podatki o delu na področju korupcije in kriminalistična preiskava, v kateri so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana v ponedeljek pričeli izvajati več hišnih in osebnih preiskav v zvezi suma korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se izvajala pri tehničnih pregledih vozil na območju Ljubljane.