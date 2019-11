Huda nesreča na primorski avtocesti: dva mrtva

Na primorski avtocesti se je ob 1.38 zjutraj med Brezovico in Vrhniko zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je med vožnjo od Ljubljane proti Vrhniki prehiteval tovorno vozilo, med vračanjem na vozni pas pa je vozilo začelo zanašati in je trčilo v odbojno ograjo, so poročali na Upravi za zaščito in reševanje.

Ena oseba je umrla na kraju nesreče, druga pa pozneje v ljubljanskem kliničnem centru.

V nesreči sta bili poškodovani še dve osebi, ki sta ostali na zdravljenju.

Foto: Uprava za zaščito in reševanje

Posledice prometne nesreče so odstranili, vendar ostaja zastoj do Barja.

