Več kot 600 skavtov iz Gorenjske zbranih na regionalnem taboru

Kvajdej je regionalni skavtski tabor, ki je namenjen vsem skavtom med 11. in 15. letom starosti z območja Gorenjske. Od leta 1997 tradicionalno poteka vsakih pet let. Letošnji tabor se je začel v ponedeljek in se bo končal v nedeljo. Danes popoldne bodo tabor predstavili tudi medijem in s tem širši javnosti.

Na taboru več kot 530 otrok in 100 voditeljev ter članov osebja

Tabor so uredili na večjem travniku v bližini Naklega, kjer so v ta namen postavili šotore, taborni vhod in jambor za zastavo. Na tabor se je prijavilo več kot 530 otrok, za program in organizacijo pa skrbi še več kot 100 voditeljev in članov osebja.

Letos bodo spoznavali legende z območja Gorenjske

Kot so sporočili organizatorji, bodo na tokratnem taboru, poimenovanem Kvajdej 2022 – Kvajdej, legende?!, otroci spoznavali legende z območja Gorenjske, iz njih izluščiti bistvo za svoje življenje ter se naučiti, kako lahko tudi sami postanejo legende.

Slovenska skavtska organizacija oziroma Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal ustanovitelj skavtskega gibanja Robert Baden-Powell.

Slovenski skavti so bili ustanovljeni leta 1990

Slovensko skavtsko združenje je bilo na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva ustanovljeno leta 1990. Ima približno pet tisoč aktivnih članov, ki so razdeljeni v štiri starostne skupine in so večinoma stari od šest do 30 let. Vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev.

Kot so poudarili, je glavni namen vzgoje v ZSKSS pripomoči k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Skavtska metoda v svetu priznana kot ena od najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajajo s pomočjo skavtske metode, ki je, kot so pojasnili, v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in za okoljsko vzgojo.

Vsako leto izvedejo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja in pridobivanja veščin za samostojno življenje. Letno izvedejo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.