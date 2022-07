Črnogorci pred tednom dni dobili prvo avtocesto, nadzornik zgrožen nad dejanji voznikov

Demonstracije voznikov, ovadbe in požari vozil so zaznamovali prve dni na avtocesti Podgorica–Kolašin, ki je začela obratovati 14. julija. Samo v tednu dni se je na avtocesti znašel voznik, ki je med vožnjo pil pivo, nekateri se fotografirajo in kadijo, eden pa si je na novo avtocesto prinesel dvosed in malo zadremal. Črnogorska policija se ob tem sprašuje, ali se vozniki sploh znajo vesti na takšni cesti.

Črnogorska avtocesta princese Ksenije obratuje šele slab teden dni, na njej pa so se že zgodile stvari, za katere je težko verjeti, da so mogoče, piše srbski portal Informer.

Zgroženi direktor nadzora: To so zgodbe in teme za psihologe

Nad dejanji državljanov je zgrožen tudi nadzornik. "To so zgodbe in teme za psihologe. Ljudje, ki so gradili avtocesto, delajo kot podizvajalci kitajskega podjetja CRBC. Delali so v regiji in zunaj regije, a se s tem niso srečali nikjer. Če ne bi bilo tveganja za druge udeležence v prometu, bi se te stvari zdele smešne tudi nam," je nekaj dneh delovanja črnogorske avtoceste dejal direktor nadzora Andrej Mihailović in opisal nekaj prizorov.

"Neki voznik je ponoči vozil šest kilometrov v napačno smer. Vozila so se oddaljevala, ko smo ga ustavili, se je začel nedostojno vesti. Zoper njega smo vložili kazensko ovadbo," je povedal Mihailović.

Nekateri vozniki so divjali s hitrostjo 200 kilometrov na uro, kar je dvakrat več od dovoljene hitrosti, nekaj motoristov si je v predoru privoščilo cigareto, nekateri pa delajo selfije," je še povedal direktor nadzora.

Največji šok pa je nadzornik doživel danes zjutraj, ko je na pasu za počasna vozila stalo tovorno vozilo, voznik pa je medtem zajtrkoval in pil pivo.

Drugi voznik pa se je z dvosedom na strehi avtomobila 45 minut vozil po avtocesti, nato je zapeljal v predor na njenem severnem delu, ustavil vozilo in na dvosedu zadremal.

Poleg tega je na novi avtocesti v le petih dneh zagorelo pet avtomobilov, dnevno pa se pokvari od 20 do 50 avtomobilov. "Gre predvsem za starejša vozila. Najpomembnejše pa je, da ni bilo poškodovanih," je še povedal direktor nadzora.

Nekateri Črnogorci so se na račun "nesrečne avtoceste" pošalili na družabnih omrežjih.

Dokončanih je 41 kilometrov, zgraditi jih nameravajo 170

Avtocesta je stala skoraj milijardo evrov in so jo odprli po več zamudah. Dolga je 41 kilometrov. Zgradilo jo je kitajsko podjetje CRBC, ki je delalo tudi na Pelješkem mostu. Avtocesta ima 20 mostov, 16 predorov in štiri priključke. Stala je skoraj milijardo evrov, Črna gora pa jo bo plačevala do leta 2035.

Brezplačno se je v najvišji turistični sezoni prvi dan po avtocesti peljalo 18 tisoč vozil, če bi se tako nadaljevalo, bi Črna gora zaslužila več od pričakovanj, je še povedal direktor nadzora.

Sicer pa je to prvi odsek in le četrtina načrtovane avtoceste skozi Črno goro, ki bi povezala Bar na jugu in Boljare na skrajnem severu proti Srbiji, v dolžini okoli 170 kilometrov.