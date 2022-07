Z letalom zasilno pristal na avtocesti #video

Vincent Fraser je licenco za letenje prejel šele oktobra 2021 in še preden bi lahko praznoval prvo obletnico, je že bil prisiljen zasilno pristati z letalom na avtocesti. Do takrat je opravil manj kot 100 letalskih ur, k sreči pa je bil ob njem tast, ki mu je pomagal varno pristati sredi avtoceste.

Fraser je letel v letalu aero commander 100 iz leta 1967. Poleg pilota lahko v njem sedijo še trije potniki, doseže najvišjo hitrost 206 kilometrov na uro in v rezervoar se lahko natoči 166,5 litrov goriva. Posledično ima 820 kilometrov dosega in ima zgornjo mejo letenja na 4.000 metrih. Letalo poganja zračnohlajeni motor z 110 kilovati in ima fiksno trikolesno pristajalno opremo.

Darilo tastu, ki bi se kmalu končalo tragično

Kot se je izkazalo kasneje, po uspešnem zasilnem pristanku, je Fraser z letalom peljal svojega tasta. Let mu je podaril za darilo ob Če bi bilo na avtocesti preveč prometa bi poskušala odleteti do bližnje reke, kjer bi poskušala zasilno pristati. Foto: Vincent Fraser/YouTube očetovskem dnevu. Želela sta z zraka pogledati zemljo, ki jo je Fraser kupil na obrobju mesta Bryson City, ki leži v okrožju Swain v Severni Karolini v Združenih državah. Po preletu območja sta se pričela vračati domov, a jima je načrte prekrižala tehnična napaka na letalu.

Na letalu je namreč odpovedal edini motor. Kmalu sta izgubila moč in letalo je pričelo padati. Hitro je poprosil svojega tasta, da skozi okno poišče primerno mesto za zasilen pristanek. Do okvare motorje je prišlo na višini 1.524 metrov, a je letalo hitro izgubilo višino in padalo vse do višine 305 metrov. Takrat je obema postalo jasno, da je edina možnost pristanek na avtocesti. Zavedala sta se, da lahko pri tem ne ubijeta le sebe, temveč tudi voznika, ki bi se zaletel v letalo med pristajanjem. K sreči na avtocesti ni bilo veliko prometa, zato sta varno pristala. Po pristanku so letalo odvlekli do najbližje servisa, kjer so ga v naslednjih treh dneh popravili. Da je letalo lahko znova vzletelo so za nekaj ur zaprli avtocesto. Fraser je nato odletel do najbližje letališča in se vkrcal na običajno letalo ter odletel domov.