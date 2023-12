Luč miru iz Betlehema tudi pri Urški Klakočar Zupančič

V Slovenijo predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov skupaj s Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo in Združenjem bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov luč miru ljudem prinašajo že 33 let.

Predstavniki skavtskih organizacij so danes že tradicionalno v državni zbor prinesli prinesli luč miru iz Betlehema. Luč miru je sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. "V teh časih preizkušenj in razdeljenosti naj bo verovanje v dobro temeljna vrednota, ki si jo želimo tako za našo državo kot za ves svet," je dejala.

"Združeni v raznolikosti mnenj in prepričanj se moramo zavezati k sodelovanju, dialogu ter spoštovanju različnosti, saj le tako lahko gradimo trdne mostove med nami," je dodala predsednica DZ. Poudarila je, da moramo skupaj širiti ljubezen in spravo, so sporočili iz DZ.

Skavti v teh dneh delijo luč miru iz Betlehema najvišjim predstavnikom države. Prejšnji teden so luč miru prinesli predsednici republike Nataši Pirc Musar, v ponedeljek sta jo sprejela notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić.

Na notranjem ministrstvu so po srečanju zapisali, da se je Poklukar zahvalil policijskim vikarjem ter slovenskim skavtinjam in skavtom, ki že vrsto let na ministrstvo za notranje zadeve prinašajo luč miru iz Betlehema. Ta nas po njegovih besedah "nato še celo leto razsvetljuje". Kot je še dejal, se počasi že oziramo v prihodnost in pri tem je pomembno živeti v skladu z načeli in besedami iz letošnje poslanice luči miru: "Postavimo most, kjer ga ni. Prižgimo luč, kjer še ne gori."

Zbrane je nagovoril tudi policijski vikar Igor Jereb, ki je dejal, da je dogodek namenjen temu, da bi vsak od nas zmogel vsakodnevno odpirati srce za dobro in za sočloveka.