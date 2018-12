Marjan Šarec prejel Luč miru iz Betlehema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes sprejel predstavnike slovenskih in zamejskih skavtov, ki so mu predali Luč miru iz Betlehema. Šarec je spomnil, da gre za zelo lep simbol, ki sam po sebi ne bo ustavil vojn in vseh nevšečnosti na tem svetu, kljub temu pa je močan simbol.

Skavti so Šarcu prebrali poslanico, ki vsako leto spremlja akcijo in ji daje sporočilnost. Geslo letošnje poslanice je Delimo plamen - zanetimo mir, govori pa o tem, da je mir dar, za katerega se moramo truditi, si zanj prizadevati. Mir lahko dosežemo tako, da pomagamo bližnjemu in stopimo človeku naproti.

Verjame, da se bo pristna toplina še vrnila

Sveča ogreva druge, bolj kot izgoreva, bolj ogreva okolico, zato naj sveti vsem, naj greje vse, je dejal Šarec in pozdravil njihovo vsakoletno akcijo, tokrat že 28. zapored, ki nas želi spomniti, da se v predbožičnem času vse malce ustavi, umiri, čeprav današnji hitri tempo narekuje drugače. Zato je prav, da ohranjamo to tradicijo, je še poudaril premier.

Sam tudi verjame, da se bo še vrnila tista pristna toplina, ki jo luč ponazarja. Ob koncu je skavtom zaželel vse dobro v prihajajočem letu in ob njihovem delu.

Zbrani denar bodo namenili otrokom v stiski

Letos ima dogodek tudi dobrodelni namen. Poteka v duhu akcije Luči miru iz Betlehema, katere plamen greje in neti mir ob družinskem ognjišču, zato bodo zbrani denar namenili otrokom oziroma družinam v stiski in družbenokoristnim projektom, ki jih bodo skavti izvedli poleti, so še dodali v sporočilu za javnost.

Plamen betlehemske luči so v minulih dneh sprejeli predsednik republike Borut Pahor, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in podpredsednik DZ Branko Simonovič pa tudi na ministrstvu za okolje in prostor.