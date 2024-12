Luč miru iz Betlehema v teh dneh sprejeli tudi najvišji predstavniki oblasti

Luč miru iz Betlehema, ki je v soboto prišla v Slovenijo, so predstavniki slovenskih, odraslih in zamejskih skavtov te dni predali tudi najvišjim predstavnikom oblasti. Danes jo je sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar, v ponedeljek pa predsednika DZ in DS Urška Klakočar Zupančič in Marko Lotrič. Geslo Luči miru je letos: "Upaj, zaupaj, stopi."

Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Slovenske Zamejske Skavtske Organizacije ter Združenja bratovščin slovenskih odraslih skavtov so plamen Luči miru danes predali predsednici republike. Ta se jim je zahvalila za njihovo predanost prostovoljstvu. Poudarila je, da podpira njihove dobrodelne projekte in prispevek h grajenju solidarne skupnosti, so zapisali na spletni strani predsednice republike. Kot so navedli, so skavti predsednici pojasnili, da bodo tudi letos sredstva, ki jih bodo zbrali ob deljenju plamena, namenili otrokom v stiski.

Iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov pa so sporočili, da je Pirc Musar z veseljem sprejela plamen Luči miru iz Betlehema in njegovo sporočilo. "Pomembno se ji zdi, da poleg plamena Luči miru tudi njegovo sporočilo doseže vse državljane, saj je to včasih pomembnejše od fizičnega plamena. V nagovoru je izpostavila pomen vzgoje za mir," so med drugim navedli.

Klakočar Zupančič: Mir širite povsod, kjerkoli se boste v življenju znašli

Plamen Luči miru iz Betlehema so skavti v ponedeljek predali tudi predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in predsedniku državnega sveta Marku Lotriču. Kot so zapisali na Facebooku, je predsednica državnega zbora izpostavila pomen njihovega poslanstva in jih spodbudila k nadaljnjemu širjenju miru. "Mir ni samoumeven. Širite ga povsod, kjerkoli se boste v življenju znašli," jih je pozvala.

Na spletni strani državnega zbora so ob tem navedli besede Klakočar Zupančič, da v DZ vsako leto z veseljem in upanjem sprejemajo Luč miru iz Betlehema. "Z veseljem, ker je sporočilo miru tisto, kar si globoko v sebi želimo vsi ljudje na tem planetu, z upanjem pa zato, da bi svetloba, ki jo prinašajo skavti, sijala vse leto in bi Slovenija ostala oaza miru. Vsem želim, da praznike preživimo obsijani z ljubeznijo in da najdemo mir najprej v sebi, potem pa ga delimo z vsemi bitji, s katerimi si delimo ta majhen planet," je še povedala predsednica DZ.

Lotrič pa se je, kot so zapisali na spletni strani državnega sveta, skavtom zahvalil "za vztrajnost, dober zgled in dobrodelnost".

Zbrana sredstva za brezplačno psihosocialno pomoč mladim, popoplavno okrevanje in živali

"V letošnjem letu bodo skavtinje in skavti zbrana sredstva namenili trem projektom: humanitarni organizaciji Združenje za moč, ki nudi brezplačno psihosocialno pomoč mladim, ki so preživeli spolno nasilje ali druge oblike nasilja, poljski skavtski organizaciji ZHP, ki se trenutno osredotoča na popoplavno okrevanje in obnovo prizadetih skupnosti, ter društvu Tačke Pomagačke in njihovemu programu Beremo s tačkami – R. E. A. D., v sklopu katerega posebej usposobljeni terapevtski pari, psi in vodniki otroke spodbujajo k branju v sproščenem in varnem okolju," so zapisali.

Skavti pa so na Facebooku povzeli Lotričeve besede, da so ob boku prostovoljskih in dobrodelnih organizacij pomemben gradnik civilne družbe.

Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov s pomočjo Slovenske zamejske skavtske organizacije in Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov že 34 let ljudem po Sloveniji prinašajo plamen miru. "Mir je univerzalni dar, za katerega nam mora biti mar, da bomo lahko skupaj imeli upanje na boljši jutri," poudarjajo v skavtski organizaciji.