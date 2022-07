Je tak trik v hudi vročini učinkovit? Rezultati so jasni.

Pod žgočim soncem se lahko notranjost avtomobila v manj kot pol ure segreje tudi do 60 stopinj Celzija. Pomembno je pravilno in učinkovito hlajenje notranjosti, pa tudi izogibanje preveč "agresivnemu" zatekanju h klimatski napravi. Tudi trik z rahlo odprtimi stranskimi okni se je na soncu izkazal kot zelo neučinkovit.

Vročinski val neposredno vpliva na varnost v prometu in za voznike prinaša dodatne nevarnosti. Ena od takih je dojemanje, kako zelo se lahko na soncu segreje notranjost vozil, kar je še posebej nevarno takrat, ko so v avtomobilu ljudje ali živali.

Ena izmed napačnih domnev je mišljenje, da rahlo odprto stransko okno zadošča in zavaruje morebitne potnike v vozilu. Ta na soncu postane prava pečica, in to že pri zelo skromnih 28 stopinjah Celzija zunanje temperature. Že v desetih minutah se je na testu nemškega avtomobilskega kluba ADAC temperatura notranjosti ob povsem zaprtih oknih povišala na 38 stopinj, v 20 minutah pa vse do 45 stopinj Celzija. Ko so bila stranska okna rahlo odprta, je temperatura vseeno narasla na 36 oziroma 42 stopinj Celzija. Občutnejše razlike torej ni bilo.

Tudi zunanja barva laka ne vpliva bistveno na segrevanje notranjosti, saj je na primer veliko večji vpliv pri segrevanju temnih površin v notranjosti.

Razlika med temperaturo v notranjosti in zunanjosti naj ne bi bila več kot sedem stopinj Celzija.

Če vas čaka le krajša pot z avtomobilom, je za tistih nekaj kilometrov bolje le odpreti okna in pustiti klimatsko napravo. Razlika v temperaturi med zunanjostjo in notranjostjo avtomobila namreč ne sme biti prevelika.

Tudi pred daljšimi potmi je smiselno nekaj uvodnih kilometrov voziti z odprtim oknom in šele nato uporabiti klimatsko napravo. Enako pred prihodom na cilj delovanje klimatske naprave nadomestimo z odprtim oknom ali pa le vklopljenim osnovnim zračenjem notranjosti. S tem tudi omogočimo izhlapevanje kondenzacije v klimatski napravi. Tudi sicer nas luža pod avtomobilom ne sme prestrašiti; to je namreč posledica odvajanja kondenza in dokaz, da klimatska naprava deluje dobro.

Kadar nas čaka le krajša vožnja:



1. odpremo stranska okna in izklopimo klimatsko napravo.



Pred daljšo vožnjo:



1. za nekaj kilometrov odpremo stranska okna in prezračimo avtomobil,



2. stranska okna zapremo in vklopimo notranje kroženje zraka, s tem preprečimo dovod vročega zunanjega zraka,



3. razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ne sme biti prevelika, strokovnjaki predlagajo razliko do največ sedem stopinj Celzija,



4. pred prihodom na cilj odpremo stranska okna in izklopimo klimatsko napravo oziroma pustimo le navadno zračenje.

V prvem delu daljše vožnje je koristno uporabiti odprta stranska stekla, nato pa nekaj časa tudi način notranjega kroženja zraka. Foto: Gregor Pavšič

Stranska okna slabše varujejo pred sevanjem kot vetrobransko steklo

Medtem ko vetrobransko steklo dobro ščiti pred sevanjem UV-žarkov A in B, stranska stekla zagotavljajo manj zaščite. Zato je pred daljšimi potmi smiselno poskrbeti za zaščito kože in na zadnja stranska stekla morda namestiti tudi dodatno zaščitno folijo. Ta preprečuje tudi infrardeče sevanje, ki povzroča toploto v vozilu in tako ohranja znosnejše temperature.

Obvestilo v teslah, da je vklopljen sistem ohranjanja želene temperature. Foto: Gregor Pavšič

Nekateri novi (a zelo redki) električni avtomobili imajo možnost daljinskega vklopa klimatske naprave prek aplikacije. V teslah je mogoče na daljavo nastaviti temperaturo na sprednjih in zadnjih sedežih, ti avtomobili pa znajo tudi parkirani v daljšem obdobju zadržati želeno raven temperature.

Številni avtomobili imajo možnost, da lahko prek ključa na daljavo spustimo vsa stranska stekla. Preden pridemo do vozila, se notranjost že delno prezrači. Pri razgretem avtomobilu je treba nemudoma odpreti okna in vrata. Seveda pomaga, če nam uspe avtomobil že pred tem parkirati v senci in tudi pravilno ugotoviti gibanje sonca. Zelo učinkovita zaščita je termoplast, ki jo namestimo na zunanjo stran vetrobranskega stekla.

Pogoj za ustrezno počutje v avtomobilu pa sta tudi redno vzdrževanje klimatske naprave in uporaba pravilnih hladilnih plinov. Ustrezen plin namreč poskrbi za učinkovito delovanje, prav tako pa tudi ne povzroča korozivnosti sistema in zagotavlja ustrezna mazalne lastnosti. Predpisani plin se imenuje tetrafluorpropen, spoznamo ga po oznaki R1234yf.