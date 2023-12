Prostovoljec pri skavtih osumljen spolne zlorabe otrok

V Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) so bili v preteklem tednu obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb s strani enega izmed njihovih prostovoljcev. Kot so sporočili iz združenja, so do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z mladimi.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so do razjasnitve okoliščin osebo, zoper katero je bil podan sum, umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z otroki in mladimi. S pristojnimi organi bodo dejavno sodelovali za razjasnitev okoliščin, so zapisali v vabilu na današnjo novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili odziv in ukrepe organizacije. Novinarsko konferenco bomo na Siol.net spremljali v živo.

Starše mladih, ki bi bili lahko prizadeti, je vodstvo obvestilo in se pogovorilo z njimi, zagotovili pa so jim tudi ustrezno psihosocialno podporo, še navajajo. Staršem, skrbnikom in prostovoljcem so posredovali smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku.

Vzpostavili so tudi kontaktno točko, kamor se lahko lahko starši in skrbniki obrnejo s svojimi opažanji ali skrbmi o morebitnih odklonih.

Na ZSKSS medtem poudarjajo, da so kot vzgojna organizacija zavezani, da zagotavljajo varno okolje za svoje člane. "Kot organizacija smo zavezani k spodbujanju varnega okolja in vzgajanju svojih prostovoljcev in članov v nenasilni komunikaciji, prepoznavanju stisk in odgovornemu ravnanju," so še zapisali. Pri tem so poudarili, da se bodo v ZSKSS še naprej trudili ozaveščati, kakšno odgovornost nosi vsakdo, ki dela z mladimi, za njihovo varno odraščanje in celosten razvoj.