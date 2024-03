Varuh človekovih pravic: Izobraževanje o različnih spolnih usmeritvah še ne pomeni nagovarjanja k spreobračanju

SDS je državnemu zboru predlagala sprejetje dopolnitev kazenskega zakonika, s katerimi bi bilo mladoletnim osebam pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah prepovedano podajati vsebine, ki "spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost". V SDS menijo, da s tem zagotavljajo varstvo otrok.

Varuh pa je navedel, da šolske dejavnosti, namenjene ozaveščanju o prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza, ne posegajo v pravico otrok in staršev, če je ta tema obravnavana objektivno, kritično in nevtralno ob upoštevanju sodobnih standardov v znanosti in izobraževanju. A pri tem morajo šole upoštevati 54. člen ustave, po katerem imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke.

"Izobraževanje o različnih identitetah in usmeritvah torej samo po sebi še ne pomeni nagovarjanja h kakršnemu koli spreobračanju otrok v različne spolne, verske, politične in druge usmeritve, ampak ozaveščanje o tem, da smo kljub različnosti enakopravni in imamo enako dostojanstvo," so izpostavili pri Varuhu.

Naloga izobraževalnih instutucij je tudi vzpodbujanje strpnosti

Hkrati so pojasnili, da ima zakonodajalec polje proste presoje, kar pomeni, da je od njega odvisno, kakšne zakonske rešitve bo sprejel. A pri tem mora spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti ter človekove pravice in temeljne svoboščine.

Spomnili so, da so že jeseni lani pozvali ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Zavod za šolstvo, naj v šolah več pozornosti namenijo vsebinam, kot so človekove pravice, nediskriminacija, odpravljanje stereotipov, pa tudi spolna vzgoja. Prav tako nalogo izobraževalnih institucij vidijo v tem, da vzgajajo in spodbujajo medsebojno strpnost, ozaveščajo o enakopravnosti in spoštovanju drugačnosti in raznolikosti.

Dodali so, da je o tej temi Varuh obširno že poročal v letnem poročilu za leto 2019, ki ga je sprejel DZ.