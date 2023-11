Svetina: Nedopustno je, da telefoni v ambulantah zvonijo v prazno

Varuhova analiza je pokazala, da so med ambulantami velike razlike v načinu, kako lahko pacientke in pacienti dostopajo do ambulant oziroma na kakšen način lahko komunicirajo z njimi.

Varuh človekovih pravic je obravnaval več pobud v zvezi z očitki o slabi dostopnosti ambulant splošne in družinske medicine. Na to problematiko opozarja že od začetka pandemije koronavirusne bolezni. Da se dostopnost ambulant v tem času ni izboljšala, je potrdila tudi obširna varuhova analiza med večino zdravstvenih domov v državi, so v napovedi zapisali pri varuhu.

Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava

"Nedopustno je, da telefoni v ambulantah pogosto zvonijo v prazno, da se v mnogih primerih ne vrača klicev, da ambulante ne odgovarjajo na elektronska sporočila ali na sporočila na posameznem portalu, ki ga uporabljajo za komunikacijo s pacienti. Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja," so zapisali besede Svetine.

Varuhova analiza je pokazala tudi, da so med ambulantami velike razlike v načinu, kako lahko pacientke in pacienti dostopajo do ambulant oziroma na kakšen način lahko komunicirajo z njimi. "Ugotovili smo velike razlike v odzivnosti med ambulantami na primarni ravni. To je nesprejemljivo, saj morajo imeti vsi v državi enakovreden dostop do zdravstvenih storitev in biti deležni potrebnih zdravstvenih ukrepov takrat, ko jih potrebujejo. Menimo, da bi bilo treba poenotiti najdaljši dopustni odzivni čas ambulante na sporočilo pacienta, oddano prek spletne strani izvajalca ali portala," poudarja varuh.

Po srečanju bosta varuh in ministrica dala skupno izjavo.