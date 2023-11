Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je članom skupščine ZZZS danes predstavljala načrte ministrstva. S predstavljenimi prioritetami so se člani skupščine načeloma strinjali, a so obenem imeli za ministrico številna vprašaja. Da je danes prišla na skupščino, pa so ocenjevali kot pozitiven znak za prihodnje sodelovanje.

Ministrica je poudarila, da mora Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ostati avtonomen, v večji meri pa mora postati aktiven oz. strateški kupec zdravstvenih storitev, kar po njenih besedah vključuje tudi sprotno prenavljanje obračunskih modelov, da bi ti sledili dejanskim stroškom.

Kot je ocenila, se zdaj obračunski modeli prenavljajo prepočasi tako na specialistični kot tudi na primarni ravni, kar vodi do tega, da so nekatere storitve podcenjene, nekatere pa precenjene. Če bo ministrstvo s spremembami zakonov in podzakonskih aktov lahko pripomoglo k temu, da bo ZZZS boljše in učinkoviteje opravljal vlogo aktivnega kupca, bodo to naredili, odprti pa so tudi za vse predloge, je pojasnila ministrica.

Večji strokovni pregled nad izvajalci

Prav tako bo šla po njenih napovedih sprememba zakonodaje v smeri, da se zavodu omogoči izvajanje strokovno-finančnega nadzora. Za nadzor nad izvajalci ima namreč ZZZS trenutno omejene možnosti, saj lahko pregleda le, ali je storitev pravilno obračunana. Želja pa je, da bi imel možnost tudi strokovnega pogleda, ali so bile vse storitve tudi strokovno upravičene. Po besedah Prevolnik Ruplove so naredili preizkus in ugotovili, da pri izvajalcih prihaja tudi do desetkratnih razlik. Ker je šlo za preprosta zdravstvena stanja, pa ta razlika ne more biti posledica različnih strokovnih smernic.

Ne vedo, zakaj narašča število neopredeljenih pacientov

Pri dostopnosti do zdravstvenih storitev je Prevolnik Ruplova izpostavila vprašanje neopredeljenih pacientov, kjer so z anketo po občinah s specialisti splošne medicine ugotovili, da ta problem obstaja le v 15 občinah in ga je tako treba naslavljati glede na območje, kjer so neopredeljeni. Prav tako po njenih navedbah število neopredeljenih narašča, ker hitro narašča število zavarovanih oseb. Zakaj je tako, pa še poskušajo ugotoviti.

Nov protokol upravljanja čakalnih dob

Kar zadeva čakalne dobe, ki prav tako vplivajo na dostopnost, se je pokazalo, da rešitev ni le v večanju sredstev, je izpostavila ministrica. Kot je navedla, so se pri posegih, ki so zaključni, čakalne dobe skrajšale, pri storitvah, kjer obravnava ni zaključna, pa še celo podaljšale. Zato je, kot je poudarila ministrica, treba najti druge poti. Pripravili so protokol upravljanja čakalnih seznamov, ki so ga v ponedeljek predstavili direktorjem zdravstvenih domov in bolnišnic na sekundarni ravni, danes pa še direktorjem bolnišnic na terciarni ravni. Nato bo protokol dan v javno razpravo, rešitve pa bo treba izpeljati s spremembo zakona o pacientovih pravicah in pravilnikov o čakalnih dobah.

Sicer pa bi si ministrica, kot je dejala, želela, da bi se deležniki v zdravstvu med seboj dogovorili, razčistili odprte stvari ter začrtali smer ter da bi se zadeve v medijih komentiralo "na nekoliko manj napadalen način". Preteklih zadev ni želela komentirati. "Ne bi se vračala v zgodovino, kar je bilo, je bilo, jaz želim zastaviti zadeve od zdaj naprej," je pojasnila.

Veseli obiska, za ministrico veliko vprašanj

Člani skupščine so poudarjali, da si tudi sami želijo konstruktivnega sodelovanja z ministrstvom. Da se je ministrica odzvala njihovemu vabilu in danes prišla na skupščino, pa vidijo kot pozitiven znak. Kot je dejala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar, "v zadnjem času iz Štefanove piha malo toplejši veter".

Sicer so člani skupščine predstavljene prioritete večinoma ocenjevali kot korak v pravo smer, a so imeli za ministrico številna vprašanja. Zanimalo jih je, kaj je s pripravo zakona o ZZZS, kako se bo zagotavljala vzdržnost financiranja zdravstvenega sistema ter s tem povezano vprašanje košarice pravic. Ministrico so spraševali tudi o obveznem zdravstvenem prispevku, koncesijah, kadrovskih normativih v zdravstvu, upravljanju zdravstvenih zavodov ter soglasjih zdravnikom v javnih zavodih za delo pri drugih delodajalcih.

Prevolnik Ruplova je pojasnila, da na ministrstvu trenutno razmišljajo, da se morda sploh ne bi sprejemal nov zakon o ZZZS, ampak bi z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju omogočili omenjeni dve nujni spremembi, da je torej zavod aktivni kupec in da lahko opravlja finančno-strokovne nadzore. Ob tem je ministrica tudi poudarila, da sama ni nikoli govorila o ukinjanju skupščine ZZZS.

Strinjala se je, da so pri upravljanju javnih zdravstvenih zavodov rezerve. Glede sklepanja podjemnih pogodb pa zagovarja, "da se ne gre v prepovedi, ampak v motivacijo zaposlenih, kjer je mogoče". Če na ta način ne bo mogoče najti rešitve, bo treba zdravstveno politiko ustrezno prilagoditi, je pa ministrica mnenja, da obstoječe stanje ni sprejemljivo. Uvedba konkurenčne klavzule je po njenih besedah ena od rešitev, ki se ji zdi primerna, a morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. In merjenje efektivnih obremenitev zaposlenih je po njenem mnenju prvi korak v tej smeri.

Kar zadeva financiranje, se bodo, če bo treba, vsako leto sproti dogovarjali. Košarice pravic se za zdaj ne dotikajo, če se jo bodo, pa bo to treba nasloviti v nekem širokem konsenzu, je še pojasnila.