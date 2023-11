Kako se obvarovati? Bolezen, ki prizadene polovico svetovnega prebivalstva.

Ustno zdravje je veliko več kot čisti zobje. Zobje so zdravi, če so zdrave tudi dlesni in njihova podporna tkiva, nebo, sluznica ust in žrela, jezik, ustnice, žleze slinavke, žvečilne mišice, živci ter kosti zgornje in spodnje čeljusti. Zdravje ustne votline odraža zdravje celotnega telesa in samozavesten nasmeh je nekaj, kar si vsak od nas želi. V zobozdravstveni ordinaciji Dental Solman z najsodobnejšimi pristopi in tehnikami poskrbijo za vrhunsko zobozdravstveno obravnavo, ki vključuje preprečevanje in zdravljenje zobozdravstvenih težav ter najrazličnejše estetske posege, ki vam pomagajo do zdravega nasmeha.

Parodontoza je ena najpogostejših bolezni ustne votline. Foto: Shutterstock

Slabo stanje zob vpliva tako na funkcionalnost pri žvečenju in govorjenju, kot na estetiko nasmeha. Med najpogostejše bolezni ustne votline spada parodontalna bolezen ali bolezen obzobnih tkiv.

Kako nastane bolezen obzobnih tkiv?

Neustrezna ustna higiena povzroča nabiranje zobnih oblog na stičišču zoba in dlesni. Posledično se dlesni vnamejo, pogosti vidni znaki pa so rdečina, oteklina in krvavitev. Na tej stopnji pacient običajno ne čuti posebnega nelagodja. Vnetje dlesni ali gingivitis, ki je prva faza parodontalne bolezni, je s profesionalnim čiščenjem zob in dobro redno ustno higieno ozdravljiv, zato je pomembno, da takoj obiščete zobozdravnika, če med ščetkanjem ali hranjenjem odkrijete krvavitev dlesni.

Če gingivitisa ne zdravimo, vnetje napreduje v parodontitis, kronično bolezen, ki prizadene od 20 do 50 odstotkov odrasle populacije. Dobro je vedeti, da z dovolj zgodnjim obiskom zobozdravnika bolezen lahko stabiliziramo, žal pa je škoda, ki je že nastala na zobeh, trajna.

Parodontalno bolezen povzročajo zobne obloge, ki se tvorijo na površini zob, nad in pod dlesnimi ter vsebujejo številne bakterije, ki povzročijo izgubo podpornih struktur okoli zob – dlesni in kosti. Čeprav so bakterije vedno prisotne v naših ustih, postanejo škodljive šele, ko razmere dopuščajo, da se močno razmnožijo. To povzroči nastanek "žepov" okoli zob in/ali odmik dlesni. Tako kot pri vnetju dlesni so dejavniki tveganja za parodontalno bolezen neustrezna ustna higiena, različne sistemske bolezni (npr. sladkorna bolezen) in škodljive razvade (npr. kajenje). Genetska predispozicija veliko prispeva k tveganju za nastanek parodontoze, zato morajo bolniki z družinsko anamnezo parodontalne bolezni skrbno spremljati zdravje dlesni.

Kaj so zobne obloge? Zobne obloge se tvorijo na površini zob, nad in pod dlesnimi ter lahko povzročijo bolezni dlesni. Nastanejo, ko se na zobeh nalagajo bakterije in ostanki hrane. Čeprav so bakterije vedno prisotne v naših ustih, postanejo škodljive šele, ko razmere dopuščajo, da se močno razmnožijo. To se lahko zgodi zaradi slabe ustne higiene. Če zobnih oblog ne odstranite s ščetkanjem, bakterije sčasoma v obloge naložijo minerale. Ta mineralna usedlina, znana kot zobni kamen, spodbuja širjenje bakterij proti zobni korenini.

Preventiva je izjemno pomembna

Za ustno zdravje je pomemben zdrav življenjski slog, torej zdrava prehrana, dovolj gibanja in redna higiena ust.

Primer oskrbe parodontalno prizadetega pacienta. Foto: Dental Solman Če so pri vas odkrili, da imate parodontalno bolezen, vam bo zobozdravnik predstavil vse možnosti zdravljenja.

Najnovejše smernice parodontalnega zdravljenja navajajo zdravljenje v več fazah, glede na obliko in resnost vaše bolezni.

Stanje zob pred zdravljenjem Foto: Dental Solman Najprej morate opraviti pogovor o vzrokih parodontoze, ciljih zdravljenja in mogočih izidih. Ključ do uspeha je razumevanje nevarnosti zobnih oblog, ki so največkrat vzrok parodontalne bolezni.

Prav tako morate razumeti dejavnike, ki dodatno poslabšajo odziv vašega organizma na obloge. To so lahko kajenje, sladkorna bolezen in drugi dejavniki, ki jih je treba začeti nadzorovati ali odpraviti.

Pravilna ustna higiena

S pravilno ustno higieno lahko zmanjšate količino bakterij v ustih. Uporabljajte zobno ščetko, medzobne krtačke in zobno nitko ter ustno vodo.

Dvakrat na dan si umijte zobe z zobno pasto s fluoridom.

Zobe nitkajte vsaj enkrat na dan, da odstranite zobne obloge med zobmi.

Vsaj dvakrat letno obiščite zobozdravnika ter opravite čiščenje mehkih in trdih zobnih oblog.

Ne kadite.

Ocenjujejo, da so parodontalne bolezni razširjene tako v razvitih državah kot v državah v razvoju, prizadenejo pa približno od 20 do 50 odstotkov svetovnega prebivalstva. Parodontoza je glavni vzrok za izgubo zob in velja za eno od dveh največjih groženj za ustno zdravje. Po statistiki se pri kar 90 odstotkih oseb, starejših od 50 let, že pojavlja parodontalna bolezen. Kar tri od štirih oseb pa sploh ne vedo, da že imajo parodontalno bolezen, saj parodontoza običajno ni boleča. Prav zato je tako pomembno, da redno obiskujete zobozdravnika, postavite svoje zdravje na prvo mesto.

V nekaj korakih do zdravega in lepega nasmeha

Pogosti znaki bolezni vključujejo odmik dlesni (ko so zobje videti daljši kot prej) in majanje zob. Če se parodontoza ne zdravi, lahko povzroči izgubo zob. Z ustrezno in predvsem dovolj zgodnjo strokovno oskrbo se stanje običajno lahko stabilizira.

Pred čiščenjem zobnega kamna. Prvi korak parodontalnega zdravljenja je vzpostavitev dobre vsakodnevne rutine ustne higiene. Zobozdravnik vam bo pomagal natančno prilagoditi čiščenje, da boste vsak dan odstranili vse zobne obloge z vseh zobnih površin. Pomaga vam lahko s strokovnimi nasveti o najboljših načinih za to in najboljših pripomočkih za ustno higieno. Vsakodnevna dobra ustna higiena je bistvenega pomena za dober nadzor in celo preprečevanje bolezni.

Po čiščenju zobnega kamna. Drugi korak vključuje temeljito čiščenje zob pri ustnem higieniku ali zobozdravniku. To se imenuje globinsko odstranjevanje zobnih oblog. Vse zobne obloge in zobni kamen odstranijo z zob, pogosto je treba opraviti več obiskov, pri tem pa specialist lahko uporabi tudi lokalni anestetik.

Prva dva koraka spadata pod nekirurško parodontalno zdravljenje in ju je mogoče izvajati skupaj. V nekaterih posebnih primerih lahko to zdravljenje vključuje tudi uporabo antibiotikov. Po teh postopkih se morajo dlesni zaceliti in po določenem obdobju bo zobozdravnik preveril zdravje vaših dlesni. Če je bilo zdravljenje uspešno, se začne vzdrževalna oziroma podporna faza, kjer se časovni intervali zdravljenja gibljejo med 3 in 12 meseci. Tako imenovana podporna parodontalna nega je bistvenega pomena, da dlesni ostanejo zdrave in da se bolezen ne ponovi.

V približno 40 odstotkih primerov nadaljnje zdravljenje ni potrebno. Parodontozo je mogoče ustaviti, če jo odkrijemo in zdravimo dovolj zgodaj. Zdravljenje je običajno zelo uspešno, več težav z zdravljenjem je med kadilci.

Včasih je nujen tudi kirurški poseg

Foto: Thinkstock

Toda v nekaterih primerih so krvaveče dlesni in globoki žepi lahko še vedno prisotni in sledi nadaljnje zdravljenje. V tem primeru se lahko prvi in drugi korak pogosto ponovita ali pa je nujno tudi kirurško parodontalno zdravljenje. Zobozdravnik se za kirurško zdravljenje odloči, če je potrebno:

izboljšati dostop za čiščenje na težavnih predelih, kot so površine ob zobnih koreninah,

očistiti in zmanjšati globino žepa ob dlesnih,

odpraviti že nastalo škodo ali

z regenerativnimi tehnikami oskrbeti prizadeta področja.

Po končani obravnavi, je treba ponovno pregledati stanje obzobnih tkiv, da se lahko oceni rezultate zdravljenja. Ko so cilji doseženi, pride čas za vzdrževanje zdravja dlesni ali t. i. podporno fazo.

Zdravljenje parodontoze je lahko uspešno, če tudi doma izvajate optimalno čiščenje zob ter če popolnoma zaupate zobozdravstveni ekipi, ki skrbi za vaše stalne preglede in redno nego.

Galerija nasmehov ordinacije Dental Solman:

1 / 3 2 / 3 3 / 3