Raziskava pokazala velika odstopanja pri učinkovitosti različnih beta glukanov, gradnika imunskega sistema

V sodobnem svetu, kjer se znanost in raziskave nenehno izpopolnjujejo, se vse več pozornosti posveča naravnim snovem, ki lahko koristijo človeškemu zdravju. Med temi snovmi izstopajo beta glukani, skupina polisaharidov, ki jih najdemo v različnih virih, kot so gobe, kvasovke in morske alge. Ti edinstveni ogljikovi hidrati so pridobili veliko pozornosti zaradi svojih potencialnih koristi za zdravje ljudi, med drugim tudi za imunski sistem, pozitivno pa vplivajo celo na spopadanje z rakavimi obolenji. Z razvojem tehnologije so beta glukani postali veliko lažje dostopni za širšo javnost, a je ob tem posebno pozornost treba posvetiti izbiri posameznega prehranskega dopolnila, saj se učinkovitost beta glukanov med njimi precej razlikuje.

Zavedanje o pomenu prehranskih dodatkov je med ljudmi vse bolj zakoreninjeno, a v številčni ponudbi je včasih težko izluščiti, kateri prehranski dodatek je za posameznika najprimernejši.

Vse več je zavedanja o pomenu, ki ga ima na organizem beta glukan. Ta pomaga vsem, ki si želijo biti bolj zdravi, živeti dlje, se lažje soočati s stresom, imeti manj alergij, pospešiti celično celjenje ter odpornost na bakterije, viruse in parazite.

Beta glukani imajo izredno aktivacijsko moč na imunski sistem

O povezavi med beta glukani in imunskim sistemom so bile opravljene že številne študije. Prav vse so potrdile, da uživanje glukana vedno stimulira delovanje imunskega sistema po virusni, bakterijski, glivični ali parazitski okužbi.

Glukani telo ščitijo pred infekcijami z bakterijami in protozami, omogočajo celo boljše delovanje antibiotikov v primeru bakterij, ki so na antibiotike razvile odpornost. Glukan je priporočljivo jemati tudi pri težkih operacijah, saj preprečuje infekcije, med njimi celo sepso.

Jemanje glukana ima pozitiven vpliv tudi pri virusnih okužbah, še posebej v primeru hepatitisa, virusa encefalomielitis ter herpesa simpleks tipa 2.

Glukan učinkovit tudi v primeru rakavega obolenja

Učinkovit imunski sistem zazna večino tumorjev, ki jih označi za tujke. Nato sprosti protitelesa, ki se pritrdijo na rakave celice. A ta protitelesa ne morejo sama ubiti rakavih celic. Tako tudi polno delujoč imunski sistem ne more vedno zaustaviti hitre rasti rakavih celic. Pri tem mu lahko pomembno pomagajo celice, na katerih je pritrjen glukan. Te hitro prepoznajo s protitelesi označene tumorske celice in nato sodelujejo pri njihovem uničenju.

Redno jemanje glukana lahko tako pomaga kot zaščita pred rakavim obolenjem in številnimi drugimi boleznimi, pojasnjujejo na spletni strani Dr. Clark. A ko je govora o boju imunskega sistema z rakavimi celicami, ni vseeno, katero prehransko dopolnilo z glukanom vzamete. V raziskavah se je namreč pokazalo, da so za učinkovito soočanje z rakastimi celicami veliko učinkovitejši glukani, ki se pridobivajo iz kvasovk in morske trave, kot tisti, izolirani iz gob.

Drugi biološki učinki delovanja glukana Čeprav je glukan daleč najbolj poznan po svojem vplivu na imunski sistem, ima njegovo redno uživanje še kar nekaj drugih pozitivnih posledic na organizem: delovanje proti infekcijam,

delovanje proti raku,

pomaga pri celjenju ran,

podpora kostnemu mozgu,

stimulacija obrambnih mehanizmov,

zmanjšuje slab holesterol,

pomaga pri dermatitisu, zmanjšuje celo gube,

ščiti pred sevanjem,

zmanjšuje stres ter

pomaga proti stresu.

Bolj učinkovito delovanje glukana v kombinaciji z vitaminom C in resveratrolom

Trg prehranskih dodatkov z beta glukani je velik. Mnogi izdelki ponujajo kombinacijo glukana in drugih snovi, a vsakršna kombinacija ni smiselna. Kot pojasnjujejo na spletni strani Dr. Clark, so študije pokazale, da glukan odlično deluje v sinergiji z vitaminom C. Ta namreč deluje na imunski sistem podobno kot glukan, saj poveča aktivnost makrofagov, celic NK in omogoča tvorbo specifičnih protiteles.

Za jemanje glukana je še posebej priporočljiva kombinacija z vitaminom C in resveratrolom. Resveratrol je glavna obramba rastlin pred glivicami. V zadnjih dveh desetletjih so naredili ogromno raziskav o njegovi učinkovitosti. Študije kažejo, da pomembno pomaga imunskemu sistemu, saj vpliva na:

angiogenezo: fiziološki proces rasti novih krvnih žil iz že obstoječih žil in je nujen za rast tumorjev, ki so večji od 1 milimetra. Je zelo pomemben dejavnik pri rakavem obolenju in njegovem širjenju. Število novih krvnih žil zelo natančno definira prognozo rakavega pacienta. Resveratrol zavira rast novih krvnih žil s specifičnimi encimi;

apoptozo: programirana celična smrt;

bolezni srca: resveratrol deluje kot antioksidant in ščiti srce ter ožilje;

protivnetno delovanje: preprečuje vnetja;

razvoj rakavega obolenja: pri živalih resveratrol zmanjša tumorje do 80 odstotkov;

sinergijo: resveratrol odlično deluje v kombinaciji s citostatiki ter

imunski sistem: preprečuje edeme, zavira proizvodnjo dušikovega oksida in tumorskega nekroznega faktorja alfa.

Kako izbrati prehransko dopolnilo z glukanom?

Na spletni strani Dr. Clark so objavili rezultate raziskave štirinajstih prehranskih dopolnil, ki se prodajajo kot prehranska dopolnila z beta glukanom. Rezultati so bili šokantni in predvsem skrb vzbujajoči. Izkazalo se je namreč, da nekateri produkti nimajo terapevtske vrednosti, saj bodisi vsebujejo zelo malo glukana ali pa je ta nepravilno procesiran in zato nedelujoč.

Pomembna je namreč dejanska učinkovitost glukana v prehranskem dopolnilu. Mnogokrat najdražji izdelek še ne pomeni, da bo tudi najučinkovitejši, saj ne vsebuje zadostne količine glukana oz. je ta neučinkovit. Zato se vedno dobro pozanimajte o učinkovitosti, preden se odločite za nakup posameznega prehranskega dopolnila.

Pozorno tudi pri vnosu vode

Če si želite dobrega počutja in zdravja, morate biti pri vsaki stvari, ki jo vnašate v telo, tako kot pri beta glukanih, pozorni na sestavo. Vir strupenih snovi, ki jih redno vnašamo v telo, je na žalost lahko tudi voda in tega se ljudje premalo zavedajo, pravijo na spletni strani Dr. Clark. Podroben opis snovi, ki se najdejo v pitni vodi, lahko najdete tukaj.

Da bi se izognili strupenim snovem iz vode, naj bo tista iz pipe ali iz steklenice, je vodo pred pitjem priporočljivo destilirati. Destilacija je preprost in ugoden postopek pridobivanja vode, ki ne vsebuje strupenih snovi, ki škodujejo našemu zdravju. Pitje in priprava hrane z destilirano vodo sta nujna za vse, ki si želite dobrega počutja.

Najprimernejši visokokakovostni destilator vode na trgu je parni destilator INOX/BLACK.

Kakšen je priporočen dnevni odmerek glukana? Učinki jemanja glukana niso takojšnji. Pokažejo se šele po 10–15 dneh rednega jemanja. Glede na raziskave je optimalen dnevni odmerek od 0,1 do 1,5 grama na 90 kilogramov telesne teže.

