Varovana oseba po novem tudi varuh človekovih pravic

Za varovanje predsednika vlade in njegovih družinskih članov je vlada sprejela posebno uredbo, ki določa način varovanja, do takrat pa se varovanje izvaja po stopnji in na način, določen z veljavno uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, so po seji vlade sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Organizacijske spremembe in tudi stopnje varovanja

Uredba o varovanju predsednika vlade prinaša organizacijske spremembe, povezane z varovanjem predsednika vlade, obseg in stopnja varovanja predsednika vlade in njegovih družinskih članov pa ostajata nespremenjena. Tako kot do zdaj ostajata predsednik republike in predsednik vlade varovana po drugi stopnji varovanja.

Uredba o varovanju predsednika vlade sicer določa, da predsednika vlade in njegove družinske člane varuje policija s potrebnim številom policistk oziroma policistov, ki bodo premeščeni v generalni sekretariat vlade, pri tem varovanju pa bodo sodelovali tudi drugi organi. S premestitvijo v generalni sekretariat vlade bo zagotovljena lažja organizacija dela oseb, ki opravljajo varovanje premierja in njegovih družinskih članov, so še sporočili z ministrstva.

Podpredsedniki vlade, ki so zdaj varovani po tretji stopnji, bo policija tako varovala le, če bo to narekovala ocena ogroženosti, sicer bodo varovani po četrti stopnji, torej stopnji manj. Po četrti stopnji so med drugim varovani ministri, predsednik državnega sveta, ustavnega in vrhovnega sodišča in generalni direktor policije.

Temu ustrezno se bosta prilagodili tudi določbi o varovanju nekdanjega podpredsednika vlade, pri čemer pa spremembe na varovanje nekdanjih podpredsednikov vlade, ki jih policija varuje v trenutku uveljavitve te uredbe, nanje ne vplivajo, so zapisali.