Vlada bo za eno leto omejila maloprodajne cene plina

"Z današnjim ukrepom, katerega cilj je zamejiti draginjo ter zagotoviti nemotene in stabilne dobave plina in ljudem omogočiti življenje in mirnejšo jesen ter zimo, smo omejili dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce.," je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Dodal je, da bo vlada za socialno šibke pripravila še energetske dodatke.

Vlada je na današnji seji pretresala ukrepe za blaženje posledic visokih cen energentov. Glede na to, da se stanje požara na Krasu ne umirja, lahko pričakujemo tudi ukrepe na tem področju. Na mizi je možnost razglasitve naravne nesreče za območje.

Gre za četrti paket v nizu ukrepov, ki jih je pripravila vlada za obvladovanje draginje. Kot je v nadaljevanju pojasnil minister za infrastrukturo Bojan Kumer so zaščiteni odjemalci v prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci in osnovne socialne službe, to so bolnišnice, dijaški in študentski domovi ter javni domovi za starejše in zapori. Med zaščitene odjemalce pa po zakonodaji nenazadnje sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.

Za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV). Za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Kot je povedal Kumer, bodo ne glede na dogajanje, povezano z vojno v Ukrajini cene plina zamejene navzgor, predvidljive ter vzdržne in bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

🇸🇮 Bojan Kumer, @mzi_rs: "Vlada bo poleg regulacije tarifnih postavk sprejela še dodatne ukrepe za znižanje računa zaščitenih kategorij, to sta ohranitev 50 % znižane stopnje trošarin in znižana stopnja DDV na 9,5 %." — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 21, 2022

Tako bo po besedah Kumra povprečni odjemalec socialne službe, ki ima sklenjeno pogodbo s cenejšim dobaviteljem, na letni ravni prihranil do 1.390 evrov ali do 11 odstotkov. Na letni ravni bo povprečni gospodinjski odjemalec, ki odjema plin pri cenejših dobaviteljih, prihranil od 90 do 130 evrov ali okoli 10 ostotkov, tisti, ki pa imajo sklenjene pogodbe z dražjimi dobavitelji, pa od 170 do 675 evrov ali od 13 do 37 odstotkov.

🇸🇮 Bojan Kumer, @mzi_rs: "Tisti s pogodbami pri srednje dražjih dobaviteljih do 8710 evrov ali do 44 % in tisti, ki imajo pogodbe z najdražjimi dobavitelji, pa do 13.590 evrov letno, kar je tudi do 55 %. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 21, 2022

Premier Robert Golob, ki se je včeraj mudil na Krasu, je napovedal interventni zakon, ki ne bo namenjen samo obnovi škode, ampak tudi preventivni investiciji, da se stvar ne bo ponovila.