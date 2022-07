Premier Robert Golob si pri sprejemanju ukrepov proti draginji želi politično enotnost. "Ponujam roko opoziciji in koaliciji, da se o ključnih vprašanjih za zimo pogovarjamo skupaj," je dejal in med drugim napovedal podvojitev strateških prehrambenih blagovnih rezerv. Vlada je razglasila tudi prvo stopnjo ogroženosti pri proizvodnji elektrike.

"Posledice vojne v Ukrajini čuti vsa Evropa, ne samo Slovenija. Lahko jih čutimo pri prehrambeni in energetski varnosti ... ter na področju draginje, tako energetske kot vse ostale," je na današnji prvi izredni seji v DZ izpostavil Golob.

Vlada je, kot je spomnil, že sprejela prve ukrepe, ki po njegovih besedah sicer mogoče doslej še niso bili najbolj razumljeni, ampak se bodo pokazali v celoti. Danes so, kot je dodal, pripravili tudi razpis za državni odkup pšenice.

Vlada po Golobih besedah zasleduje dva cilja - varnostnega in naslovitev draginje. "Kar se varnosti tiče, bomo poskrbeli, da bomo imeli kašče polne. Skrbeli bomo, da bomo blagovne rezerve podvojili na vseh strateških prehrambenih surovinah in poljščinah. Do maksimuma bomo izpolnili tudi vse rezerve na gorivih, kjer jih lahko," je dejal Golob.

Vlada je danes po Golobih besedah razglasila tudi prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije, in sicer z enim samim namenom: "Da znotraj elektrogospodarstva povečamo strateške zaloge goriva, vseh goriv, od naftnih derivatov, plina in premoga."

Natančneje je vlada po tistem, ko je Agencija za energijo ta teden sprožila prvo fazo načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom, ministru za infrastrukturo Bojanu Kumru naložila ustanovitev kriznih skupin za pripravo na delovanje plinskega sistema in elektroenergetskega sistema v kriznih razmerah. V krizni skupini bodo vključeni drugi vladni resorji in organi, predstavniki gospodarskih združenj idr.

Vlada je ob tem ministru naložila, da skupaj s sistemskima operaterjema prenosnega elektroenergetskega sistema Eles in distribucijskega sistema SODO pripravi preventivne in pripravljalne ukrepe za izvajanje kriznih scenarijev oskrbe z elektriko. Ob tem je Slovenski državni holding pozvala, naj organi upravljanja državnih podjetij, ki upravljajo sistemske proizvodne vire za oskrbo z elektriko, poskrbijo za zadostno in pravočasno pripravljenost sistemskih virov in zalog za delovanje v kriznih razmerah.

Vlada je Kumru naložila še, naj skupaj z Elesom in SODO pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje elektrike iz sončne energije za 1000 megavatov do leta 2025 na primernih lokacijah.

"Druga točka je draginja, ki iz tega izhaja. Danes smo na vladi sprejeli ukrepe, s katerimi smo po 13 letih prvič regulirali cene električne energije, temu bo sledila regulacija vseh ostalih energentov," je napovedal.

Regulacija je po njegovih pomembna zaradi "drugega sovražnika", ki je inflacija. "Krotitev inflacije je prvi cilj, ki se mu posvečamo v tem času. Napolnili bomo kašče in poskrbeli, da bodo cene znotraj mej normale," je dejal.

Izrazil je željo, da bi bila politika pri podpori ukrepom enotna. "In da bomo pri tem vsaj za trenutek, pa če je to za mesec ali dva, pozabili na politična preigravanja," je sklenil.